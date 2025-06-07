影／抓到了！新北男失控持球棒砸藥局 警一路南下嘉義逮人

新北市永和區一間藥局前晚遭人持球棒上門猛砸，店內外一片凌亂，嚇壞不少路過民眾，警方以車追人，昨南下嘉義查獲涉案陳姓男子到案，辯稱不滿店員服務態度致一時情緒失控，警詢後依毀損、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市永和區中正路一間藥局前天遭人持球棒上門猛砸，店外貨架橫在騎樓，貨架上物品散落一地，店內也是一片凌亂。據店員楊姓男子表示，當時該名男子進入店內欲購買商品，對談中突然情緒失控說，「為什麼說我有癌症？」疑對店員應對用語感到不滿，隨即返回車上取出球棒毀損店內物品後開車逃逸，楊男說，先前未曾看過該名男子，藥局近期亦無與人有發生糾紛。

轄區永和警分局獲報，轄區得和派出所迅速派員到場了解事發經過，偵查隊也指派鑑識人員進行採證，同時積極調閱藥局內外監視器影像畫面，循線鎖定涉案陳姓男子（29歲）的身分及確認其行蹤等相關事證，昨立即向新北地檢署聲請拘票獲准，立即驅車南下嘉義地區，將涉案陳男拘提到案。