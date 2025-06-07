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影／不可思議！廢棄腳踏車擠車格 竹市車主竟收「並排停車」罰單

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹市議員黃文政近期收到民眾投訴，指出棄腳踏車隨意棄置亂象，甚至占到停車格，不知情的車主停放後，竟遭警方開罰「並排停車」，此舉讓許多民眾感到「不可思議」，他呼籲根本問題在於廢棄腳踏車隨意棄置亂象，市府應建立明確的處理標準與通報管道。

黃文政表示，有民眾向他表示在住家旁被開了一張2400元的罰單，發現這張是「並排停車」，因停車格內有一輛腳踏車，才被開罰。黃文政說，事實上，對於民眾來說也很困擾，因為不知道這輛腳踏車是有人的，還是廢棄車輛，多數人都不會隨意移動腳踏車，這樣被開罰很誇張，他也建議民眾申訴來爭取權益。

「行政上的疏失！」黃文政指出，民眾對於腳踏車收到罰單感到驚訝，但事件背後反映的是廢棄車輛占用公共空間的問題。他認為，市府有責任解決此問題，並應建立一套更有效率的處理機制。

他呼籲市府設立明確的處理標準與通報管道。首先建立廢棄車輛的專責清查機制，假設車輛在原地3天、5天都沒有移動，就可以先移到環保局，民眾也可到此來找。其次，建立專責電話，看到廢棄的腳踏車直接向環保局通報，無論是廢棄的腳踏車或摩托車，都能夠快速立案處理，讓民眾可主動通報且公開追蹤的機制，避免類似的停車爭議再度發生。

對此，新竹市環保局回應，對於廢棄車輛的問題，已建立移置的程序，會再加快處理的速度，並請各里的里長或志工協助，若里內有看到廢棄腳踏車可主動通報，減少民眾的困擾。

遭警方開罰「並排停車」，此舉讓許多民眾感到「不可思議」，他呼籲根本問題在於廢棄腳踏車隨意棄置亂象，市府應建立明確的處理標準與通報管道。圖／議員黃文政提供
遭警方開罰「並排停車」，此舉讓許多民眾感到「不可思議」，他呼籲根本問題在於廢棄腳踏車隨意棄置亂象，市府應建立明確的處理標準與通報管道。圖／議員黃文政提供
新竹市議員黃文政近期收到民眾投訴，指出棄腳踏車隨意棄置亂象，甚至停到停車格，不知情的車主停放後，竟遭警方開罰「並排停車」。圖／議員黃文政提供
新竹市議員黃文政近期收到民眾投訴，指出棄腳踏車隨意棄置亂象，甚至停到停車格，不知情的車主停放後，竟遭警方開罰「並排停車」。圖／議員黃文政提供

開罰 腳踏車 環保局 新竹

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