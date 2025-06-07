影／疑精神不濟撞匝道島頭 國道1北上八堵遊覽車翻車塞3小時

今天上午5點多，43歲林姓男子駕駛遊覽車行經國道1號北向2.4公里八堵路段時翻車，司機頭部、身體多處擦挫傷送醫，北向車流大回堵數十公里，國道警趕至現場處理，約於上午8時吊離遊覽車，大塞車情況才解除。

第一公路警察大隊今天清晨5時13分獲報，國道1號北向2.4公里八堵路段有營大客車翻車事故，到場發現林姓司機頭部、身體多處擦挫傷，經救護車送往基隆長庚醫院，無生命危險。

警方調查，林姓男子駕駛營大客車，車內沒有載運乘客，疑似因精神不濟操作不當，自撞國1北向八堵交流道出口匝道島頭護欄後，車輛失控側翻於主線外側車道上，未與其他車輛發生碰撞。

警方到場後迅速測繪完畢並疏導後方車流，大客車於7時56分拖離，現場於8時0分排除，恢復全線通車，林姓司機經警方施以酒測，沒有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。