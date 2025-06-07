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影／北市婦失蹤10日基隆忘憂谷墜80米深坡 意識不清吊掛送醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

住台北市一名六旬婦人離家失蹤10日，今天上午被發現墜落在基隆市八斗子子忘憂谷80高地邊坡，救援人員利用垂吊方式下到約80公尺深的坡地找到人，意識不清，多處擦傷，吊掛上岸後送醫，案由警方調查。

警方獲報一名六旬婦人5月28日在台北住家離開後失蹤，經警方調閱監視器，發現最後位置為基隆市八斗子停車場，在忘憂谷80高地邊坡附近。

基隆市消防局今天上午派遣中正及七堵分隊共6車13人前往，救援人員經多方搜索，在忘憂谷80高地邊坡約80公尺下方找到一名婦人。

這名婦人尋獲時生命跡象穩定，但意識不清，多處擦傷，救援人員以下降及吊掛方式救援，現場由二大隊長高瓊瑤指揮，近8時已吊掛送醫處理。後續由市警第二分局調查處理，釐清墜落過程及原因。

基隆市消防局表示，今日接獲警方報案前往救援，日前婦人失蹤並未向消防局通報。據了解，今天現場的救難團體為飛鷹，為家屬自行聯繫。

婦失蹤10日基隆忘憂谷尋獲，墜80米深意識不清吊掛送醫。記者游明煌／翻攝
婦失蹤10日基隆忘憂谷尋獲，墜80米深意識不清吊掛送醫。記者游明煌／翻攝
婦失蹤10日基隆忘憂谷尋獲，墜80米深意識不清吊掛送醫。記者游明煌／翻攝
婦失蹤10日基隆忘憂谷尋獲，墜80米深意識不清吊掛送醫。記者游明煌／翻攝
婦失蹤10日基隆忘憂谷尋獲，墜80米深意識不清吊掛送醫。記者游明煌／翻攝
婦失蹤10日基隆忘憂谷尋獲，墜80米深意識不清吊掛送醫。記者游明煌／翻攝
婦失蹤10日基隆忘憂谷尋獲，墜80米深意識不清吊掛送醫。記者游明煌／翻攝
婦失蹤10日基隆忘憂谷尋獲，墜80米深意識不清吊掛送醫。記者游明煌／翻攝
婦失蹤10日基隆忘憂谷尋獲，墜80米深意識不清吊掛送醫。記者游明煌／翻攝
婦失蹤10日基隆忘憂谷尋獲，墜80米深意識不清吊掛送醫。記者游明煌／翻攝

高地 失蹤 基隆

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