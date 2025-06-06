影／澎湖光榮碼頭晚間傳溺水事件 女子無呼吸心跳送醫搶救
澎湖馬公市光榮碼頭今天晚間發生一起疑似溺水事件，一名約45歲女性被發現漂浮於水面，救起時已無呼吸心跳，目前送部立澎湖醫院搶救中。
澎湖縣政府消防局表示，晚間9時50分接獲警察局轉報，指有民眾於光榮碼頭、靠近舊隆福餐廳發現疑有浮屍，請求協助搜救。消防局立即派遣第一大隊及馬公分隊共出動4車1艇、8名前往現場搶救，並由大隊長陳正宜擔任現場指揮官。
直至10時09分，搜救人員於隆福餐廳後方大排水溝旁的消波塊處發現該名女性溺者，立即將人拖救上岸，但呈現OHCA狀態，無呼吸心跳，救護人員隨即實施急救措施，包括CPR、AED、LUCAS自動心肺復甦器及LMA插管等，並於22時13分將傷者送往部立澎湖醫院搶救。
關於溺者身份資料及溺水原因，正由岸巡及警方進一步調查釐清。
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