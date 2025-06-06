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國道1號南向4事故共14車追撞！全車道卡死 回堵3公里

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

國1南向發生157.3公里泰安路段13小客+1小貨共4起追撞事故，目前占據全車道回堵3公里。圖／翻攝至國道路況分享平台
國1南向發生157.3公里泰安路段13小客+1小貨共4起追撞事故，目前占據全車道回堵3公里。圖／翻攝至國道路況分享平台

國道1號南向157.3公里泰安路段，今天下午4時52分發生嚴重連環追撞事故！現場共有13輛自小客車及1輛小貨車，共發生4起追撞事故，並占據全車道，造成車流回堵達3公里，國道三隊籲請用路人提前由三義交流道駛離高速公路，並沿台13線進入后里交流道繼續往南行駛，造成不便敬請見諒。

國道高速公路警察隊表示，這起連環車禍因不明原因釀成4起追撞事故，導致目前全線車道受阻，後方車流回堵長達3公里，高公局緊急呼籲用路人提前改道，強調搶通仍需時間，目前國道各單位已趕往現場處理，但適逢下班時段，車潮逐漸湧現，恐加劇回堵狀況。

高公局提醒用路人收聽警廣掌握即時路況，行經該路段務必減速，保持安全距離，並建議改走台13線南下，再由后里交流道重新回到國道，以避開壅塞路段提前。詳細事故原因仍有待國道警方進一步釐清中。

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