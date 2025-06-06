印尼移工無照騎機車鑽車縫 誤闖大貨車死角遭當場輾斃

1名34歲印尼籍亞姓男子今上午7時許，無照騎乘普通重型機車行經桃園市中壢區吉林路，於紅燈起步鑽車縫，過程中不慎與63歲劉姓大貨車駕駛碰撞，導致亞男摔車後倒地，被大貨車當場輾斃，送醫不治。

中壢警分局表示，根據初步研判，此事故肇因為機車騎士未注意大車起步動向、進入聯結車視線死角且未與大車保持安全間隔，提醒所有用路人務必注意交通安全以避免悲劇再次發生。

今上班尖峰時間，原本所有車輛皆在停等紅燈，大貨車及人行道中間車縫中的機車，陸續起步，而亞男載著一名乘客，也跟大家一樣鑽車縫要通過，誤闖大貨車視線死角，過程中不慎發生碰撞，導致亞男摔在地上並遭大貨車當場輾斃，畫面相當驚悚。

中壢警表示，事故發生時，大貨車正於路口綠燈起步，並未違規，移工騎士因未保持安全間隔且行駛於大車視野死角，最終釀成悲劇。後續調查發現該名騎士並未持有我國駕照及國際駕照。

中壢警說，根據初步研判，此事故肇因為機車騎士未注意大車起步動向、進入聯結車視線死角且未與大車保持安全間隔，提醒所有用路人務必注意交通安全以避免悲劇再次發生。

中壢警分局持續針對大車違規加強取締，目前今年度取締件數已較去年同期（1至5月）增加30%，而交通事故死傷人數下降3.7%，顯示警方執法具有成效，希望能透過警方的精準執法，使民眾能遵守交通規則，避免不當駕駛行為，進一步保障市民朋友用路安全。