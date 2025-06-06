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半裸健身教練邊跑邊推銷攬客 警：未靠路邊通行可開罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「小姐、小姐，妳找健身房嗎？」台南市中西區某健身教練，疑似為了拍攝健身房宣傳廣告，在道路上狂奔攬客，該影片在網路上流傳，卻有民眾直呼「太危險」。台南市警二分局指出，健身教練在道路奔跑，而未靠路邊通行，已影響交通，依法可以開罰。

第二分局交通組巡官薛宇庭說，依據道路交通管理處罰條例第78條規定，行人在道路上，不在畫設人行道通行，或無正當理由，在未畫設人行道道路不靠邊通行，可處500元罰鍰。警方呼籲，行人在道路上，應走在劃設之人行道或靠邊通行，以共同維護道路交通安全。

據調查，該影片已經是前年11月的影片，惟近日仍在社群上流傳，影片可見健身教練裸著上半身，瘋狂追著女騎士奔跑，邊跑邊推銷自家健身房是台南CP值最高的健身房。然而，民眾見觀看後表示，為了招攬會員在道路上狂奔攬客，也太危險了。

「小姐、小姐，妳找健身房嗎？」台南市中西區某健身教練，疑似為了拍攝健身房宣傳廣告，在道路上狂奔攬客，該影片在網路上流傳。圖／讀者提供
「小姐、小姐，妳找健身房嗎？」台南市中西區某健身教練，疑似為了拍攝健身房宣傳廣告，在道路上狂奔攬客，該影片在網路上流傳。圖／讀者提供

影片 健身房 人行道

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