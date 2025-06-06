半裸健身教練邊跑邊推銷攬客 警：未靠路邊通行可開罰

「小姐、小姐，妳找健身房嗎？」台南市中西區某健身教練，疑似為了拍攝健身房宣傳廣告，在道路上狂奔攬客，該影片在網路上流傳，卻有民眾直呼「太危險」。台南市警二分局指出，健身教練在道路奔跑，而未靠路邊通行，已影響交通，依法可以開罰。

第二分局交通組巡官薛宇庭說，依據道路交通管理處罰條例第78條規定，行人在道路上，不在畫設人行道通行，或無正當理由，在未畫設人行道道路不靠邊通行，可處500元罰鍰。警方呼籲，行人在道路上，應走在劃設之人行道或靠邊通行，以共同維護道路交通安全。