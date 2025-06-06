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山區連日大雨 烏來信福路5噸重巨石掉落擋路中

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

山區連日大雨，新北市烏來區信福路上今天近中午因5噸重巨石掉落擋路中，造成交通受阻。施工單位目前仍在破壞大石中，僅能勉強開放單線雙向通行。

新北市新店警分局今天下午11時30分接獲公路局轉報，烏來區信賢里信福路2公里處發生落石坍方，烏來所員警前往處理，經員警現場查看，現場掉落兩顆高度約2公尺，重約5公噸的巨大石頭、路樹倒塌並占據雙向車道。為避免導致交通事故以及有二度坍方之疑慮，員警立即於現場實施雙向管制，禁止人車通行。

警方於上午11時45分通報烏來區公所協助處理，12時30分調派兩輛挖土機到場施工，先將部分傾倒樹木清除後，下午1時先行放行車輛單線通車，警方指出，目前落石現場交由施工廠商彈性管制單線通車及清除石塊中，預計今天下午6時清理完畢。

山區連日大雨，新北市烏來區信福路上今天近中午因5噸重巨石掉落擋路中，造成交通受阻。記者王長鼎／翻攝
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