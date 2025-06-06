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沿途狂飆逆向看到警察慌張自摔 2男送辦還面臨重罰

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

26歲林男與23歲張男今晨分騎2輛機車，從關渡橋沿龍米路一段沿途競速、隨意變換車道及逆向。警方啟動攔截圍捕，林、張為躲避查緝失控打滑自摔，當場被警方逮捕，詢後依公共危險罪嫌送辦，警方舉發2人12件交通違規，初估罰款達18萬2400元。

蘆洲分局龍源派出所警員今天凌晨12時許巡邏時，發現26歲林男與23歲張男分騎2輛機車，從關渡橋沿龍米路一段往五股方向行駛，沿路有逆向、未懸掛號牌、競速及隨意變換車道行為，警員保持安全距離尾隨注控，並通知前方成州派出所協助攔截圍捕。

林、張騎經五股區成泰路四段時見到前方有警方攔截圍捕點，疑為閃避不慎失控打滑自摔，造成2人腳部擦挫傷，經救護人員包紮後未送醫。警方對2人酒測後發現均未喝酒，詢後將依公共危險罪嫌送辦。針對2人沿途違規行為，警方也調閱沿線監視器依法告發，總計舉發12件交通違規，初估罰款金額達18萬2400元。

林男、張男騎乘未懸掛車牌機車。記者黃子騰／翻攝
林男、張男騎乘未懸掛車牌機車。記者黃子騰／翻攝
警方在2人機車上發現油桶。記者黃子騰／翻攝
警方在2人機車上發現油桶。記者黃子騰／翻攝
騎士閃避警方查緝失控自摔(紅圈處)。記者黃子騰／翻攝
騎士閃避警方查緝失控自摔(紅圈處)。記者黃子騰／翻攝

自摔 罰款 失控

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