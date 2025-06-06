沿途狂飆逆向看到警察慌張自摔 2男送辦還面臨重罰

26歲林男與23歲張男今晨分騎2輛機車，從關渡橋沿龍米路一段沿途競速、隨意變換車道及逆向。警方啟動攔截圍捕，林、張為躲避查緝失控打滑自摔，當場被警方逮捕，詢後依公共危險罪嫌送辦，警方舉發2人12件交通違規，初估罰款達18萬2400元。

蘆洲分局龍源派出所警員今天凌晨12時許巡邏時，發現26歲林男與23歲張男分騎2輛機車，從關渡橋沿龍米路一段往五股方向行駛，沿路有逆向、未懸掛號牌、競速及隨意變換車道行為，警員保持安全距離尾隨注控，並通知前方成州派出所協助攔截圍捕。