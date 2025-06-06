台南監獄判刑30年重犯重拾書本 從國中一路念到大學今畢業盼重生

台南監獄附設樹德高級中學附設進修學校39屆、長榮大學管理學士班第5屆今天聯合畢業典禮。其中陳姓畢業生因自國外運毒等罪遭判近30年徒刑，決心痛改前非從國中高中一路到大學畢業，他說，已報名技藝班，期待幾年後假釋能重新做人。

已服刑逾半刑期的陳姓畢業生不但用功讀書，還因深感毒品耽誤一生，決定戒菸至今已滿6年，還從國中部一路念到大學畢業。這期間受益典獄長莊能杰提倡多年的「夜間安靜時間政策」，長達10年讀書除累積可觀閱讀量，也能定下心來思考，加上家人的支持，對未來回歸社會有信心。

今年畢業生樹德國中部14名、高中部24名，長榮大學學士班12名。國中部畢業生呂同學年輕時逞兇鬥狠，持槍犯下殺人罪被判處無期徒刑，10多年鐵窗生涯讓他醒悟，不再蹉跎生命。

老師說，他以夜晚安靜時讀書靜思，如今眼神早已無絲毫戾氣，更以國中部學業成績第一名畢業，並獲推薦德行成績優良獎，再接再力報考高中部，以求品學更上一層樓，相信呂同學的母親一定能夠感受到愛兒讀書進修後的改變。

另一位學士班畢業生余同學，因毒品案判處重刑，長達20餘年刑期，曾萌生絕望放棄念頭。後因姊姊支持鼓勵發奮苦讀，以國中學歷報考南監高中部，錄取後由澎湖監獄跨海移入就讀，畢業後更進一步報考學士班，至今七年也如願以償順利畢業，滿心期待要將喜悅分享家人。

今天50名畢業服刑人一一上台領取典獄長莊能杰、長榮大學校長李泳龍頒發的畢業證書。畢業生也逐一感謝到場觀禮的授課老師。

南監表示，今年商請師長錄製影片勉勵畢業生，由接受技能訓練服刑人以軟體剪輯在校生活點滴影片，搭配畢業生合唱「再見」歌曲，藉此向師長及長官表達感謝之意，也向過去犯下錯誤的自己珍重「再見」 。