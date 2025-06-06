屏東無照騎士壓線遭警攔檢...控警無搜索票 警PO密錄器打臉
屏東東港一名陳姓機車騎士昨晚因紅燈越線被警方攔下並被查出無照駕駛，事後他卻在網上PO文指出，警方沒搜索票翻他的機車置物箱。警方今日公布密錄器內容，陳男經警方詢問後說「我可以給你看」後，就自行打開置物箱，當場打臉。
東港警分局警員昨日晚間9時許巡邏至東港沿海路與明德一路口，發現陳男紅燈越線停車違規，上前攔檢，經查後為無照駕駛，依規定開罰。陳男隨後在臉書社團貼出影片指出「東港分局的警察現在沒有搜索票可以直接搜身，然後翻找車子，厲害啊！」
影片PO出後引發網友論戰，有網友支持他「沒有搜索票不能搜索」，「當事人可以不同意！要有搜索票」，也有網友回應，「如果沒有做違法的事那沒關係吧」、「是你同意給人家搜的」、「我們也不知道你影片是否只有拍攝對你有利的部分？」
東港警分局今天公布密錄器內容，影片中員警詢問「你有帶東西是不是」，陳男反駁「沒有啊，我可以給你看，要不要？」女警說好，陳男隨即把車立起自己打開置物箱，打臉陳男說法。警方表示，攔檢過程中由陳男自行開啟置物箱予員警檢視，並無民眾PO文內容所述違法搜索情形。
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