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男阿里山駕車墜20米深溪谷身亡 檢警解剖初判溺斃
陳姓男子2日駕車行經嘉義縣台18線（阿里山公路）36.4公里處，不明原因墜落20米深溪谷死亡，檢警今天會同法醫解剖，死者肋骨骨折，無腦出血情形，外傷情狀不嚴重，初判溺斃。
台灣嘉義地方檢察署表示，仍待毒藥物鑑定及顯微鏡切片結果判斷確切死因。
嘉義縣消防局2日下午獲報，車輛不明原因墜谷，搜救人員趕抵並架繩索攀爬到20米深山谷救人，但在車後載浮載沉的陳姓男子已死亡。
警方表示，據家屬轉述，陳姓男子當天上午駕車上山訪友；警方調閱當時行經現場車輛的行車紀錄器，發現陳姓男子上午11時31分將車輛停在阿里山公路38.8公里處，但過4分鐘，陳姓男子車輛就不在原處，研判墜谷後到被發現已超過1小時。
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