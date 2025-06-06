彰化縣警局人事大搬風 局長陳明君任內最大幅度調動

彰化縣警察局人事大搬風，包括多位副分局長、分駐（派出）所所長等職務異動，是警察局長陳明君上任以來，最大幅度的人事調動，其中，員林分局林厝派出所所長蔡文淦在打詐緝毒工作成績優異，特別獲直升分局四組組長。

員林分局副分局長許平海調鹿港分局副分局長、鹿港分局副分局長蕭志旺調員林分局副分局長、和美分局副分局長廖仁蔚調秘書科局員、溪湖分局副分局長陳鶴堯調和美分局副分局長、芳苑分局副分局長許訓育調溪湖分局副分局長、 保安警察隊副隊長張記濠調芳苑分局副分局長、彰化分局副分局長王次郎調秘書科局員、刑警大隊副大隊長楊昭賢調彰化分局副分局長。

員林分局林厝派出所所長蔡文淦調員林分局四組組長、 溪湖分局舊館派出所所長黎奇龍調員林分局林厝派出所長、 溪湖分局交通分隊長許家慶調溪湖分局舊館派出所所長、溪湖分局偵查隊偵查員洪健傑調溪湖交通分隊長、北斗分局海豐派出所所長林儀偉調員林分局萬年派出所所長。

田中分局交通分隊分隊長吳承翰調北斗分局海豐派出所長、田中分局偵查隊巡官張惠民調田中分局交通分隊長、田中分局二水分駐所所長許翰綸調田中分局田中派出所所長、行政科警務員林家宏調田中分局二水分駐所所長、員林分局東山派出所所長朱祐禎調員林分局村上派出所所長、保安隊分隊長鄧俊傑調員林分局東山派出所所長、田中分局五組巡官凃詠耀調保安隊分隊長。

彰化分局大竹派出所所長呂皆慶調督察科警務員、田中分局社頭分駐所所長黃信勳調彰化分局大竹派出所所長、溪湖分局埔鹽分駐所長莊世煜調田中分局社頭分駐所所長、芳苑分局西港派出所所長謝議德調溪湖分局埔鹽分駐所所長、北斗分局溪州分駐所所長胡智凱調芳苑分局西港派出所所長、 田中分局朝興派出所所長郭彥宏調北斗分局溪州分駐所所長。

芳苑分局王功派出所所長沈威志調田中分局朝興派出所所長、 芳苑分局交通分隊長陳宣良調芳苑分局王功派出所所長、芳苑分局第四組巡官詹詠任調芳苑分局交通分隊長、鹿港分局鹿港派出所所長黃堃盛調督察科警務員、鹿港分局福興分駐所所長詹又霖調鹿港派出所所長、和美分局嘉犁派出所所長翁靖凱調鹿港分局福興分駐所所長。

鹿港分局草港派出所所長洪偉哲調和美分局嘉犁派出所所長、鹿港分局交通分隊長林群皓調鹿港分局草港派出所所長、鹿港分局四組巡官吳宗鴻調鹿港分局交通分隊長、溪湖分局媽厝派出所所長黃衣淳調溪湖分局巡官、交通隊第一分隊分隊長楊勛調任溪湖分局媽厝派出所所長、溪湖分局五組巡官胡庭瑋調交通隊第一分隊長。

鹿港分局和興派出所所長黃茂欣調任員林分局巡官、鹿港分局四組巡官詹貴欽調任鹿港分局和興派出所所長、和美分局塗厝派出所所長周士恩調彰化分局巡官、和美分局交通分隊長陳柏叡調和美分局塗厝派出所所長、彰化分局莿桐派出所副所長柯岳良調和美分局交通分隊長。