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釀4死11傷重大車禍 肇事翁今解剖...兒子到場閃躲未露面
新北市三峽區78歲余姓老翁上月19日開車衝撞造成重大傷亡，余男經過13天治療後於上月31日宣告不治。檢警為釐清余男確切死因，新北地檢署檢察官與法醫今天上午至新北市立殯儀館解剖，余男兒子也低調前往，解剖結束後快速上車離去。
回顧這起重大車禍，余男5月19日開車行經新北市三峽區北大國小附近時，不明原因高速衝撞機車騎士及正在行人穿越道上行進的學生，釀成3死11傷慘劇，余男也受傷送醫搶救。但余男歷經2次手術後，5月31日上午仍因多重器官衰竭宣告不治，整起車禍共釀成4死11傷。
據了解，檢警查看余男車上行車記錄器，發現事發前車內僅有音樂聲，余男並未說話，路程中也未與任何人交談，衝動駕駛的可能性似乎不高。但余男涉闖紅燈、加速未踩煞車等情形，判定有蓄意衝撞的意圖，日前依殺人、重傷害、傷害、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
檢警為釐清余男確切死因，今天上午偕同法醫至新北市立殯儀館對余男遺體解剖，余男兒子也低調到場。但為躲避媒體詢問，余男兒子全程閃躲皆未露面，待法醫解剖結束後立即快步上車離去。
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