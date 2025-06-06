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棋牌社掛羊頭賣狗肉趕不走 桃議員爆「房東因此想不開」籲重視

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桌游店、棋藝社非法經營賭博屢見不鮮，桃園此類案件大幅成長，民代更爆料有房東趕不走非法業者輕生，要求市府把場館納入特種行業加強管理；桃園副市長王明鉅表示，將從建築法規下手，限制空間只能從事哪些活動，違反就罰。

桃園警方統計，2021年到去年7月棋藝社掛羊頭賣狗肉件數有37件，去年7月之後到今年5月增加了11件；合法掩護非法案件大幅增加，民代直指執法強度不夠，才讓不肖業者肆無忌憚。

桃園市議員黃婉如指出，桃園一名婦人將名下透天厝1、2樓分租給不同房客，1樓房客稱空間是做社團性質的棋藝社，提供社團成員交流休閒，2樓房客稱要做交際舞歌友會，但打完租約後，1樓變成麻將賭博場所，2樓也變出入分子複雜的卡拉OK。

黃婉如說，該名婦人曾想解約，但房客即便遭人檢舉且查獲不法事證，仍以「成員私下行為與社團無關」為由拒搬，見房子拿不回來，最後輕生。此類場館甚至成為未成年學生聚集地，市府必須重視，應將此類場所提升為特種行業，以自治條例的罰責約束規範，限制場館與學校之間距離。

經發局長張誠也說，供人下象棋、打橋牌和桌游的店家屬休閒運動場所，而此類場所還包括打羽球、桌球及其他運動館舍，若直接將整個場所管理強度拉高到特種行業並限制設置位置，恐會引起很大反彈；警方表示，針對非法賭博增加情形，將加強蒐報與臨檢。

王明鉅指出，棋藝社大致可分2種，1種是收費供人遊玩的經營場所，1種是以教由名義成立的社團法人。前者有經發局「治安顧慮行業登記管理作業要點」管理，一年至少稽查一次，後者屬社會局管理範疇，由於社團眾多，稽查難度高。

王明拒坦言，社團以合法掩護非法不容易查緝，也莫可奈何，但市府以想出一套辦法，將從建築法規層面下手。社團辦理登記時，據點多以建築法規定義的辦公室、商談場所申請，未來社團性質的棋藝社若查到非法賭博，將認定該空間屬供人運動休閒場所，以使用類別不符建築法規開罰，罰到改善、變更或搬離為止。

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