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台南永康瓦斯昨晚漏到今午 市府：追究助受損業者求償

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康中正北路鬧區昨晚7點瀰漫濃濃瓦斯引發恐慌，周邊約300公尺內店家人員被迫撤離、封路。現場高濃度可燃性氣體一直持續到今天中午。市長黃偉哲表示，近年已陸續管線改善，將進一步檢討強化管線管理，避免再發生類似事件。

市府經發局表示，因瓦斯公司未能即時找到瓦斯洩漏點，致可燃性氣體濃度愈來愈高，造成公共安全疑慮，將依據「天然氣事業法」究責，並督促業者落實管線檢測及維護。

到場勘查的副市長葉澤山表示，市長黃偉哲第一時間要求兩件事，第一確保居民及周邊店家業者安全無虞，第二落實交通管制及疏導，加速現場開挖及清理，應於下班之前解除道路封閉，避免影響周邊交通順暢。此事件造成周圍店家被迫暫停營業，市府將協助店家向瓦斯公司要求損害賠償。

消防局指出，清晨瓦斯公司初步確認中正北路曼都髮廊前道路，但開挖皆無法尋獲管線位置，無法夾斷將進行排氣，為避免瓦斯濃度越來越高，消防局以水線作為防護。為避免危及市民安危，市警局進行交通管制，不開放北上中正路至中正七街通行。

消防局表示，上午9點多瓦斯公司找到管線位置，9時33分完成洩漏點東側截斷工程，目前洩漏點正常排除管內氣體中，待濃度降至5%以下，立即針對洩漏點開挖，更換及補修管線。

工務局指出，市府已有管線圖資建置，然因過去大台南地區部分採紙本作業資料較不完整，目前中央國土署已逐年編列預算協助更新，市府也持續校正圖資，力求圖資管理更臻完善。

台南永康瓦斯昨晚漏到今午，市府稱要追究瓦斯公司責任、助受損業者求償。圖／台南市政府提供。
台南永康瓦斯昨晚漏到今午，市府稱要追究瓦斯公司責任、助受損業者求償。圖／台南市政府提供。
台南永康瓦斯昨晚漏到今午，市府稱要追究瓦斯公司責任、助受損業者求償。圖／台南市政府提供。
台南永康瓦斯昨晚漏到今午，市府稱要追究瓦斯公司責任、助受損業者求償。圖／台南市政府提供。
台南永康瓦斯昨晚漏到今午，市府稱要追究瓦斯公司責任、助受損業者求償。圖／台南市政府提供。
台南永康瓦斯昨晚漏到今午，市府稱要追究瓦斯公司責任、助受損業者求償。圖／台南市政府提供。
台南永康瓦斯昨晚漏到今午，市府稱要追究瓦斯公司責任、助受損業者求償。圖／台南市政府提供。
台南永康瓦斯昨晚漏到今午，市府稱要追究瓦斯公司責任、助受損業者求償。圖／台南市政府提供。

黃偉哲 台南 交通管制

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