男子帶鸚鵡外出散步！「鳥飛走人也迷路」他在山區報警求援

苗栗縣竹南警分局聯港南勢派出所近日處理一件離奇的為民服務案，一名中年男子帶寵物金剛鸚鵡外出散步，因牠飛入山林迷航失去蹤影，男子卻因尋找鸚鵡竟迷途，最後打電話報警求援才被救出返家。

竹南警方表示，日前接獲邱姓男子報案，稱他在南勢山區受困，急需協助，員警獲報後迅速前往定位地點展開搜尋，並同步通報消防單位共同投入搜救行動。經警方與消防人員展開地毯式搜索，最終於山區深處尋獲邱男。

當時邱男出現輕微失溫現象，所幸意識清楚、情緒穩定，經初步檢查無明顯外傷，警方隨即協助其安全返家。

據了解，家住後龍的邱男，當天上午帶著飼養的金剛鸚鵡外出散步，因愛鳥突飛入山林失去蹤影，他為了尋回獨自進入山區搜尋。直至中午時分成功尋獲鸚鵡，但邱男卻因地形複雜而迷途，無法辨識返回路徑，因此打電話向警方求助。

歷經約2小時，警消人員順利尋獲邱男，發現他因滑倒手腳有輕微擦傷並無大礙，邱男對於警方與消防人員投入救援行動也表達深切感謝。