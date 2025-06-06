快訊

無國界醫生現場：以色列在加薩可能構成危害人類罪

川普揚言取消政府合約 馬斯克嗆讓SpaceX「飛龍號退役」又把話收回

川習熱線90分鐘：關稅戰是川普錯誤一招？

聽新聞
0:00 / 0:00

台南永康鹽行瓦斯外洩全力搶修 市府：下班前解除管制

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南永康中正北路鬧區昨天晚間7點多突飄出瓦斯異味，直至今天上午9點多，瓦斯公司找到管線位置，並於9時33完成洩漏點東側截斷工程；市府經發局表示，因瓦斯公司未能即時找到瓦斯洩漏點，導致可燃性氣體濃度愈來愈高，造成公共安全疑慮，將依據「天然氣事業災害法」予以究責，並督促業者落實管線檢測及維護。

市長黃偉哲表示，市府近年已陸續展開管線改善相關作業，將進一步檢討並強化管線管理，避免再度發生類似事件。

市府表示，昨晚消防局獲報後立即前往現場，在現場水溝周邊偵測到高濃度可燃性氣體， 疏散周邊約300公尺內店家及民眾疏散，市警局後續協助封路、交通管制等相關事宜。市長黃偉哲高度關心，責成副市長葉澤山也率相關局處到現場會勘指揮。

消防局指出，今日清晨瓦斯公司初步確認中正北路曼都髮廊前道路，但開挖皆無法尋獲管線位置，無法夾斷將進行排氣，為避免瓦斯濃度越來越高，消防局以水線作為防護。為避免危及市民安危，市警局進行交通管制，不開放北上中正路至中正七街通行。

今天上午9點多，瓦斯公司找到管線位置，並於9點33完成洩漏點東側截斷工程，目前由洩漏點正常排除管內氣體中，待濃度降至5%以下，立即針對洩漏點開挖。

葉澤山表示，市長黃偉哲第一時間要求確保居民及周邊店家業者安全無虞；並落實交通管制及疏導，加速現場開挖及清理，應於今天下班之前解除道路封閉，避免影響周邊交通順暢。此外，此事件造成周圍店家被迫暫停營業，市府將協助店家向瓦斯公司要求損害賠償。

工務局指出，市府已有管線圖資建置，然因過去大台南地區部分採紙本作業資料較不完整，目前中央國土署已逐年編列預算協助更新，市府也持續校正圖資，力求圖資管理更臻完善。

台南永康鹽行中正北路瓦斯外洩，消防局漏夜以水線作為防護。圖／台南市政府提供
台南永康鹽行中正北路瓦斯外洩，消防局漏夜以水線作為防護。圖／台南市政府提供
台南永康鹽行中正北路瓦斯外洩，副市長葉澤山（右三）率相關局處到現場會勘指揮。。圖／台南市政府提供
台南永康鹽行中正北路瓦斯外洩，副市長葉澤山（右三）率相關局處到現場會勘指揮。。圖／台南市政府提供
台南永康鹽行中正北路瓦斯外洩，今天上午9點多終於找到洩露點並搶修。圖／台南市政府提供
台南永康鹽行中正北路瓦斯外洩，今天上午9點多終於找到洩露點並搶修。圖／台南市政府提供
台南永康鹽行中正北路瓦斯外洩，消防局漏夜以水線作為防護。圖／台南市政府提供
台南永康鹽行中正北路瓦斯外洩，消防局漏夜以水線作為防護。圖／台南市政府提供

黃偉哲 位置 交通管制

延伸閱讀

財劃新制恐掏空台南預算 黃偉哲：北部阻撓南部發展「過河拆橋」

獲施政滿意度最佳進步獎 黃偉哲：腳踏實地人民才會買單

政院減地方補助款 黃偉哲籲立法院支持追加預算

隆宜實業有限公司捐贈救護車給台南市政府 黃偉哲表感謝

相關新聞

通緝犯拒檢遭警擊斃 官警嘆路檢超危險...提醒「這件事」

36歲蔡姓男子今天凌晨0時許，開車行經建國高架辛亥匝道，途經大安警分局路檢點遭攔停，警方查出蔡男是未到庭的詐欺通緝犯要求...

台南永康鹽行瓦斯外洩全力搶修 市府：下班前解除管制

台南永康中正北路鬧區昨天晚間7點多突飄出瓦斯異味，直至今天上午9點多，瓦斯公司找到管線位置，並於9時33完成洩漏點東側截...

疑精神不濟追撞路口待轉箱型車 肇事汽車當場側翻

黃姓男子今天凌晨疑似開車精神不濟，開車行經新北市中和區，不慎追撞停在路口等待左轉箱型車，肇事汽車當場側翻。雙方酒測值均為...

影／行人地獄再現！新北婦深夜走斑馬線遭左轉車撞飛 顱內出血命危

新北市吳姓婦人昨深夜走行人穿越道過馬路，慘遭左轉由吳姓男子所駕汽車直接撞倒，吳女因頭部骨折及顱內出血送醫急救，情況並不樂...

影／台南永康區鹽行瓦斯外洩12小時才找到洩漏點 議員批「難接受」

台南市永康區中正北路昨晚發生瓦斯外洩事件，現場濃度一度達爆炸範圍，消防局獲報後緊急派員處理，但直到今天上午9時30分才找...

免費體驗保養品後卻被「強迫推銷」 新竹縣府稽查消費糾紛開罰3萬

新竹縣政府消費者保護官辦公室近日接獲不少美容消費爭議申訴案件，民眾被誘導填問卷並免費體驗後遭強迫購買8萬多元套組，店家還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。