疑精神不濟追撞路口待轉箱型車 肇事汽車當場側翻

黃姓男子今天凌晨疑似開車精神不濟，開車行經新北市中和區，不慎追撞停在路口等待左轉箱型車，肇事汽車當場側翻。雙方酒測值均為零，確實事故原因有待警方調查釐清。

新北市驚中方今天凌晨3時許獲報，中和區中正路與圓通路口發生交通事故，員警獲報到場，發現黃姓男子（41歲）所駕駛的汽車已側翻在路口，遭撞的箱型車則被強力撞擊，推擠至路中央。

開車肇事的黃男因胸部、雙膝擦挫傷，由救護車送醫治療，所幸無生命危險，遭撞的箱型車駕駛林姓男子（44歲）右腳挫傷不適，他表示，可後續自行就醫。