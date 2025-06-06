影／行人地獄再現！新北婦深夜走斑馬線遭左轉車撞飛 顱內出血命危

新北市吳姓婦人昨深夜走行人穿越道過馬路，慘遭左轉由吳姓男子所駕汽車直接撞倒，吳女因頭部骨折及顱內出血送醫急救，情況並不樂觀。

新北市62歲吳姓婦人昨天深夜11時許，在中和區宜安路走行人穿越道過馬路，慘遭左轉由吳姓男子（28歲）所駕駛汽車撞倒，吳婦當場被撞倒地不起，因顱內出血及頭部骨折，傷勢十分嚴重，由救護車送往送雙和醫院開刀急救，但情況並不樂觀。

據了解，肇事的吳男酒測值為零，疑似視線死角未注意正要過馬路的吳婦，且警方調閱路口監視器，發現吳男開車行經該交岔路口，未達中心處即左轉而釀禍。