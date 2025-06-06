影／行人地獄再現！新北婦深夜走斑馬線遭左轉車撞飛 顱內出血命危
新北市吳姓婦人昨深夜走行人穿越道過馬路，慘遭左轉由吳姓男子所駕汽車直接撞倒，吳女因頭部骨折及顱內出血送醫急救，情況並不樂觀。
新北市62歲吳姓婦人昨天深夜11時許，在中和區宜安路走行人穿越道過馬路，慘遭左轉由吳姓男子（28歲）所駕駛汽車撞倒，吳婦當場被撞倒地不起，因顱內出血及頭部骨折，傷勢十分嚴重，由救護車送往送雙和醫院開刀急救，但情況並不樂觀。
據了解，肇事的吳男酒測值為零，疑似視線死角未注意正要過馬路的吳婦，且警方調閱路口監視器，發現吳男開車行經該交岔路口，未達中心處即左轉而釀禍。
警方昨依違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第3款，得處以600元以上、1800元以下罰鍰，及告反道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，汽車駕駛人在行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，肇事致人受傷，可處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年，警方已依法予以告發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言