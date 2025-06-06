影／行人地獄再現！新北婦深夜走斑馬線遭左轉車撞飛 顱內出血命危

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聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市吳姓婦人昨深夜走行人穿越道過馬路，慘遭左轉由吳姓男子所駕汽車直接撞倒，吳女因頭部骨折及顱內出血送醫急救，情況並不樂觀。

新北市62歲吳姓婦人昨天深夜11時許，在中和區宜安路走行人穿越道過馬路，慘遭左轉由吳姓男子（28歲）所駕駛汽車撞倒，吳婦當場被撞倒地不起，因顱內出血及頭部骨折，傷勢十分嚴重，由救護車送往送雙和醫院開刀急救，但情況並不樂觀。

據了解，肇事的吳男酒測值為零，疑似視線死角未注意正要過馬路的吳婦，且警方調閱路口監視器，發現吳男開車行經該交岔路口，未達中心處即左轉而釀禍。

警方昨依違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第3款，得處以600元以上、1800元以下罰鍰，及告反道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，汽車駕駛人在行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，肇事致人受傷，可處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年，警方已依法予以告發。

新北市吳姓婦人昨深夜走行人穿越道過馬路，慘遭左轉汽車撞倒，顱內出血及骨折送醫急救，情況並不樂觀。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓婦人昨深夜走行人穿越道過馬路，慘遭左轉汽車撞倒，顱內出血及骨折送醫急救，情況並不樂觀。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓婦人昨深夜走行人穿越道過馬路，慘遭左轉汽車撞倒，顱內出血及骨折送醫急救，情況並不樂觀。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓婦人昨深夜走行人穿越道過馬路，慘遭左轉汽車撞倒，顱內出血及骨折送醫急救，情況並不樂觀。記者王長鼎／翻攝

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