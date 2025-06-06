影／台南永康區鹽行瓦斯外洩12小時才找到洩漏點 議員批「難接受」

台南市永康區中正北路昨晚發生瓦斯外洩事件，現場濃度一度達爆炸範圍，消防局獲報後緊急派員處理，但直到今天上午9時30分才找到洩漏點，歷時近12小時，市議員朱正軒痛批，管線圖資老舊且遺失嚴重，市府應盡速更新資料，否則市民難以接受。

消防局長李明峯說，昨晚約7時接獲通報，永康區中正北路疑似發生瓦斯外洩，立即派員前往，並動用無人偵測設備進行氣體探測，同步通報瓦斯公司與經發局等單位到場。由於洩漏點難以查明，搶修行動延宕至今日上午9時30分才確認位置，目前已由瓦斯公司展開止漏作業。

李明峯指出，現場天然氣濃度偏高，已進入爆炸範圍，為安全起見，須先等氣體濃度降至安全標準後才能開挖修復。

市議員朱正軒對此表示，瓦斯洩漏12小時才找到洩漏點，時間拖延過久，市民無法接受。他指出，永康鹽行地區開發早，許多地下管線在早期即已埋設，部分圖資早已遺失，甚至在過去淹水時，曾因無法取得圖資導致應變困難。

朱正軒強調，自己早已多次呼籲市府應盡速建立完整的管線圖資。此次事件中，雖然市府工務局掌握部分資料，但未來必須與消防局密切配合，才能在第一時間掌握災情、提供正確資訊。

他也質疑目前圖資是否足夠完整，要求市府儘速重建、更新，尤其針對老舊、埋設已久的管線位置，應設法補齊資料，以利未來災害應變、縮短搶修時程。

朱正軒也指出，施工期間涉及封路，交通局應同步調整路口號誌。他批評，今早實施道路封閉時，號誌卻未即時更新，面對突發狀況，應建立更完善的應變流程。

對此，工務局長陳世仁回應，圖資重建可分幾個層面進行，包括針對特定區域試挖、確認舊管線走向，並補足現有資料；針對新埋設管線，則應在施工時即清楚記錄位置，並配合現場拍照留存，以利未來查詢與維修。

陳世仁指出，因是自然裂損造成外洩，位置難以立即判別，加上管線長才會花較多時間；若為施工挖斷，則能迅速判明區域，因瓦斯管線相較於電信或電力管線，具高度危險性，處理須格外謹慎，後續是否懲處將由經發局依相關法規處理。