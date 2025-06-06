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通緝犯拒檢遭警擊斃 官警嘆路檢超危險...提醒「這件事」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

36歲蔡姓男子今天凌晨0時許，開車行經建國高架辛亥匝道，途經大安警分局路檢點遭攔停，警方查出蔡男是未到庭的詐欺通緝犯要求下車，蔡男拒絕連續衝撞，盤查員警一度拉著方向盤想保護在場同事，反遭蔡男一路拖行，最終現場3名員警開12槍，蔡男送醫不治。

北市警方擊斃通緝犯今天在警界引發熱議，對此，一名督察組長不禁直言「路檢真的是相當危險的勤務」，因為受檢對象不知道是誰，且他們掌握交通工具，若拒檢常常就會發生衝撞，第一線員警會被攻擊。

他表示，路檢勤務一組通常要有3至4個人，除了最前面的員警負責攔車，另名員警負責盤查，另名負責警戒，這基本的角色三者缺一不可，經常指導同仁「路檢時，頭、手千萬不要隨意伸進對方車內」，也因此，最常見是以酒精檢知器做初步盤查，代替員警的手伸入車窗內。

他說，若有酒精反應或認定可疑，會請對方開車到「受檢區」做進一步身分確認或盤查，但一定是要求對方「熄火後下車受檢」，汽機車都一樣。

另一名警官說，路檢勤務當然要避免伸入對方車窗以防危險，但真的遇到衝撞或逃逸，不會禁止「不允許掏槍警戒」，因為第一線處理的員警才是最知道狀況的人；關於大安警分局今天發生的事件，他表示，犯嫌有衝撞意圖，第一線員警本能反應可能會去拔鑰匙，讓對方車輛熄火保護同事，但現在有些車輛是沒有鑰匙、按按鈕，另外油門是在駕駛腳下，反而會受傷。

值得一提的是，北市保大6月2日才發生有民眾未配合員警進入受檢區，保大員警以為對方要逃逸，立刻掏槍警戒大喊「開槍囉」，儘管當事人陳男事後把掏槍影片上傳社群軟體，直言「有夠驚悚」，遇到一場臨檢驚魂記，但保大調查後指出，陳男未依照員警指示逕自直行，持槍警戒情況符合比例原則，沒有爭議。

蔡姓通緝犯今天凌晨開車衝撞台北市大安分局臨檢點，遭警方開12槍擊斃。記者廖炳棋／翻攝
蔡姓通緝犯今天凌晨開車衝撞台北市大安分局臨檢點，遭警方開12槍擊斃。記者廖炳棋／翻攝

鑰匙 通緝 同事

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