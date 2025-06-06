影／桃園砂石車紅燈煞不住！驚險閃過大重機女騎士...衝進匝道草叢中

55歲的林姓男子駕駛砂石車，昨下午於桃園市大溪區直行永昌路往員林路方向，因煞車不及，為閃避前方停等紅燈45歲林姓女大型重機騎士，而緊急向右，衝到國道三號南下大溪交流道匝道口旁草叢，所幸雙方駕駛未受傷，雙方酒測值為0，警方經調閱路過車輛行車記錄器影像及比對駕駛現場說法，初步研判為駕駛操作煞車不當，詳細肇事原因有待調查釐清。

昨下午1時29分許，林男開砂石車直行永昌路往員林路方向行駛於內側車道時，見前方的大重機騎士林女遇紅燈後停下，林男疑似因煞車不及，怕傷及人命，邊煞邊將方向盤打右，越過外側車道，一路往右邊大溪交流道匝道衝，林男將車開至路邊草叢減速，幸好阻止車行，最終停下未釀大禍。

警方獲報到場發現無人受傷，且酒測值皆為0，經調閱路過車輛行車記錄器影像及比對駕駛現場說法，初步研判為駕駛操作煞車不當，詳細肇事原因有待調查釐清。