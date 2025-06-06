影／桃園砂石車紅燈煞不住！驚險閃過大重機女騎士...衝進匝道草叢中
55歲的林姓男子駕駛砂石車，昨下午於桃園市大溪區直行永昌路往員林路方向，因煞車不及，為閃避前方停等紅燈45歲林姓女大型重機騎士，而緊急向右，衝到國道三號南下大溪交流道匝道口旁草叢，所幸雙方駕駛未受傷，雙方酒測值為0，警方經調閱路過車輛行車記錄器影像及比對駕駛現場說法，初步研判為駕駛操作煞車不當，詳細肇事原因有待調查釐清。
昨下午1時29分許，林男開砂石車直行永昌路往員林路方向行駛於內側車道時，見前方的大重機騎士林女遇紅燈後停下，林男疑似因煞車不及，怕傷及人命，邊煞邊將方向盤打右，越過外側車道，一路往右邊大溪交流道匝道衝，林男將車開至路邊草叢減速，幸好阻止車行，最終停下未釀大禍。
警方獲報到場發現無人受傷，且酒測值皆為0，經調閱路過車輛行車記錄器影像及比對駕駛現場說法，初步研判為駕駛操作煞車不當，詳細肇事原因有待調查釐清。
事後連繫拖吊車盡速排除事故車輛及聯絡高工局派員前往查看邊坡護欄受損狀況，事故車輛後續做過磅查驗，如有超載情形逕予製單告發，另闖越紅燈部分一併告發。
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