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影／「為何說我有癌症」 新北藥局遭男持球棒猛砸
新北市永和區一間藥局昨晚遭人持球棒上門猛砸，店內外一片凌亂，嚇壞不少路過民眾，警方目前以車追人，已鎖定特定對象全力追緝中。
新北市永和區中正路一間藥局昨晚遭人持球棒上門猛砸，店外貨架橫在騎樓，貨架上物品散落一地，店內也是一片凌亂。轄區永和警方獲報以車追人，已鎖定疑似涉案的28歲陳姓男子全力追緝中。
據店員楊姓男子（25歲）表示，當時該名男子進入店內欲購買商品，對談中突然情緒失控說，「為什麼說我有癌症」，隨即返回車上取出球棒毀損店內物品後開車逃逸。楊男說，先前未曾看過該名男子，藥局近期亦無與人有發生糾紛。
據了解，疑似藥局林姓負責人與人有金錢糾紛，不排除是因債務處理問題引發，將待涉案陳男到案後進一步調查釐清。
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