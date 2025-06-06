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影／忍無可忍！高雄男潛入臭豆腐攤位行竊 監視器全都錄

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子日前潛入位於高市仁武區某麻辣臭豆腐偷竊，沒偷臭豆腐，卻偷沙拉油、湯底等物，店家不甘損失5000餘元報警；警方昨建議店家裝監視器抓賊，果真於今天凌晨3時許錄到黃男鬼祟行竊，警方上午9時許根據竊賊特徵逮獲黃男。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，指一名老翁於昨天清晨時分5點多到仁武區八德一路某麻辣臭豆腐店行竊，且偷竊不下5次，店家忍無可忍報警，監視器畫面將竊賊身影錄得一清二楚。

仁武警分局指出，楊姓男子於八德一路某攤位賣麻辣臭豆腐，日前發現攤位屢遭竊賊闖入，被偷湯底、沙拉油、招財貓及罐頭等物，雖沒偷竊重要食材臭豆腐，但楊男不甘損失約5000餘元的物品，昨天氣得報警。

警方受理後，建議楊男加裝監視器，果真今天凌晨3時許錄到竊賊又潛入攤位行竊，楊男隨即報警；警方根據畫面特徵，發現竊賊徒步離去，擴大調閱監視器，於今天上午9時許在仁武區逮獲涉案的69歲黃姓男子。

對於為何到臭豆腐攤位行竊，黃男未多說，警詢後，依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

黃姓男子潛入高市仁武區某麻辣臭豆腐店偷竊，沒偷臭豆腐僅偷湯底等物，竊行被監視器全都錄。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
黃姓男子潛入高市仁武區某麻辣臭豆腐店偷竊，沒偷臭豆腐僅偷湯底等物，竊行被監視器全都錄。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
黃姓男子潛入高市仁武區某麻辣臭豆腐店偷竊，沒偷臭豆腐僅偷湯底等物，竊行被監視器全都錄。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
黃姓男子潛入高市仁武區某麻辣臭豆腐店偷竊，沒偷臭豆腐僅偷湯底等物，竊行被監視器全都錄。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
黃姓男子潛入高市仁武區某麻辣臭豆腐店偷竊，沒偷臭豆腐僅偷湯底等物，竊行被監視器全都錄，警方逮捕黃男送辦。
黃姓男子潛入高市仁武區某麻辣臭豆腐店偷竊，沒偷臭豆腐僅偷湯底等物，竊行被監視器全都錄，警方逮捕黃男送辦。

臭豆腐 監視器 偷竊

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