台南永康鹽行瓦斯外洩找到源頭！議員要市府正視老舊管線問題

台南市永康區中正北路熱鬧商圈5日晚間7點多傳出濃烈瓦斯味，引起當地居民與店家警覺。消防局接獲通報後迅速派遣人車前往處理，並在現場水溝周邊偵測到濃度約3%至5%的可燃性氣體，立即布設水線防護，並封鎖周邊300公尺範圍，緊急疏散店家人員。瓦斯公司隨後連夜開挖查找洩漏點，消防局長李明峯在議會時表示已收到回報在午9時許終於確認洩漏位置，正更換管線及補修。

現場為永康交通要道，鄰近學區與商業設施，事件一度引發民眾恐慌。消防局指出，雖然幾天前已有零星通報出現異味，但當時未能找到明確洩漏點。此次經現場勘查並調閱管線圖資後，確認為瓦斯管線破損導致洩漏，相關單位已同步搶修並設置新閥門，以加快洩氣與排除作業。

市議員朱正軒今天上午在市政總質詢中嚴詞批評，早在數日前就有民眾反映異味卻未妥善處理，直至昨晚才找到洩漏源，顯示圖資管理與管線檢查機制有明顯漏洞。他要求市府正視老舊管線問題，全面建立更新圖資，並運用探地雷達技術精確掌握地下設施分布，尤其針對如鹽行等發展歷史較久、位處台一線等重要路段的管線更應優先檢視與汰換。

市長黃偉哲回應表示，市府近年已陸續展開相關改善作業，未來會進一步檢討並強化各局處的管線設施管理，避免類似事件再度發生。工務局長陳世仁則補充說明，目前市府已有管線圖資建置，但過去大台南地區因整併歷史，部分資料不完整，目前中央與國土署已有編列預算協助更新，市府亦會持續投入資源擴充與完善。

消防局表示，5日晚間7時09分接獲報案後，隨即派遣第五大隊與鹽行分隊共3車8人前往中正北路56-15號附近，現場偵測確認有瓦斯洩漏現象後，緊急封鎖中正北路由中正路至中正七街北上方向路段，並疏散包括麥當勞、美髮店等多家店面人員與顧客。

瓦斯公司初步研判，由於原管線兩側閥門相距達2公里，導致瓦斯無法快速排除，因此連夜動員於中段設置新閥門，以縮短處理時間並有效控制洩氣範圍。後續搶修仍在進行，警消單位持續戒備。