快訊

NBA／G1魔法再度上演！哈利伯頓0.3秒準絕殺 溜馬克雷霆拔頭籌

台籍芥川賞作家李琴峰遭揭跨性別身分 怒告日市議員求償百萬

國中會考成績今公布！541人拿5A寫作6級較去年減 9999人拿5C

聽新聞
0:00 / 0:00

台南永康鹽行瓦斯外洩找到源頭！議員要市府正視老舊管線問題

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市永康區中正北路熱鬧商圈5日晚間7點多傳出濃烈瓦斯味，引起當地居民與店家警覺。消防局接獲通報後迅速派遣人車前往處理，並在現場水溝周邊偵測到濃度約3%至5%的可燃性氣體，立即布設水線防護，並封鎖周邊300公尺範圍，緊急疏散店家人員。瓦斯公司隨後連夜開挖查找洩漏點，消防局長李明峯在議會時表示已收到回報在午9時許終於確認洩漏位置，正更換管線及補修。

現場為永康交通要道，鄰近學區與商業設施，事件一度引發民眾恐慌。消防局指出，雖然幾天前已有零星通報出現異味，但當時未能找到明確洩漏點。此次經現場勘查並調閱管線圖資後，確認為瓦斯管線破損導致洩漏，相關單位已同步搶修並設置新閥門，以加快洩氣與排除作業。

市議員朱正軒今天上午在市政總質詢中嚴詞批評，早在數日前就有民眾反映異味卻未妥善處理，直至昨晚才找到洩漏源，顯示圖資管理與管線檢查機制有明顯漏洞。他要求市府正視老舊管線問題，全面建立更新圖資，並運用探地雷達技術精確掌握地下設施分布，尤其針對如鹽行等發展歷史較久、位處台一線等重要路段的管線更應優先檢視與汰換。

市長黃偉哲回應表示，市府近年已陸續展開相關改善作業，未來會進一步檢討並強化各局處的管線設施管理，避免類似事件再度發生。工務局長陳世仁則補充說明，目前市府已有管線圖資建置，但過去大台南地區因整併歷史，部分資料不完整，目前中央與國土署已有編列預算協助更新，市府亦會持續投入資源擴充與完善。

消防局表示，5日晚間7時09分接獲報案後，隨即派遣第五大隊與鹽行分隊共3車8人前往中正北路56-15號附近，現場偵測確認有瓦斯洩漏現象後，緊急封鎖中正北路由中正路至中正七街北上方向路段，並疏散包括麥當勞、美髮店等多家店面人員與顧客。

瓦斯公司初步研判，由於原管線兩側閥門相距達2公里，導致瓦斯無法快速排除，因此連夜動員於中段設置新閥門，以縮短處理時間並有效控制洩氣範圍。後續搶修仍在進行，警消單位持續戒備。

由於6日為上班日，相關交通與通勤動線受部分影響，市府表示將視搶修進度調整交管措施，並呼籲民眾配合現場人員指引，確保安全。

針對台南鹽行中正北路瓦斯管線外洩，市議員朱正軒上午在市政總質詢市長黃偉哲，要求落實消防安全，並全面檢視各局處負責的管線設施。記者吳淑玲／翻攝
針對台南鹽行中正北路瓦斯管線外洩，市議員朱正軒上午在市政總質詢市長黃偉哲，要求落實消防安全，並全面檢視各局處負責的管線設施。記者吳淑玲／翻攝
台南鹽行中正北路瓦斯管線外洩，漏夜開挖找洩露點。讀者提供
台南鹽行中正北路瓦斯管線外洩，漏夜開挖找洩露點。讀者提供
台南鹽行中正北路瓦斯管線外洩，漏夜開挖在上午9點多找到洩露點。讀者提供
台南鹽行中正北路瓦斯管線外洩，漏夜開挖在上午9點多找到洩露點。讀者提供

麥當勞 台南 中正路

延伸閱讀

嘉市中山路商圈大火燒一夜 消防局包圍戰法8小時搏火神奏效

台南永康瓦斯外洩超過12個小時 終確認漏點封路搶修改道

台南永康中正北路傳瓦斯外洩 深夜開挖找尋洩漏源

台南永康中正北路鬧區傳瓦斯外洩 現場封路急徹店家人員

相關新聞

騙過外送員人臉辨識系統 雙北「面膜駭客」截單...被害多達18人

雙北地區的外送員，近期出現一名「面膜駭客」，專門盜用其他外送員身分截單，敷上面膜通過外送平台人臉辨識認證後，專接現金支付...

通緝犯拒檢遭警擊斃 官警嘆路檢超危險...提醒「這件事」

36歲蔡姓男子今天凌晨0時許，開車行經建國高架辛亥匝道，途經大安警分局路檢點遭攔停，警方查出蔡男是未到庭的詐欺通緝犯要求...

台南永康瓦斯外洩超過12個小時 終確認漏點封路搶修改道

台南永康中正北路鬧區昨晚7點多突飄出濃濃瓦斯異味，引發民眾恐慌，消防局將周邊約300公尺內店家人員撤離、封路，經過超過1...

影／台南永康區鹽行瓦斯外洩12小時才找到洩漏點 議員批「難接受」

台南市永康區中正北路昨晚發生瓦斯外洩事件，現場濃度一度達爆炸範圍，消防局獲報後緊急派員處理，但直到今天上午9時30分才找...

免費體驗保養品後卻被「強迫推銷」 新竹縣府稽查消費糾紛開罰3萬

新竹縣政府消費者保護官辦公室近日接獲不少美容消費爭議申訴案件，民眾被誘導填問卷並免費體驗後遭強迫購買8萬多元套組，店家還...

影／桃園砂石車紅燈煞不住！驚險閃過大重機女騎士...衝進匝道草叢中

55歲的林姓男子駕駛砂石車，昨下午於桃園市大溪區直行永昌路往員林路方向，因煞車不及，為閃避前方停等紅燈45歲林姓女大型重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。