台南永康瓦斯外洩超過12個小時 終確認漏點封路搶修改道

台南永康中正北路鬧區昨晚7點多突飄出濃濃瓦斯異味，引發民眾恐慌，消防局將周邊約300公尺內店家人員撤離、封路，經過超過12個小時漏夜搜尋、開挖確認，瓦斯公司終於找到洩漏源，正更換管線補修，依舊封閉道路，請民眾改道。

消防局今昨晚7點09分接獲民眾報案，指稱永康區中正北路56-15號附近有很濃重的瓦斯味。消防員到達在現場水溝周邊偵測到可燃性氣體，數值越來越高到今天清晨一度約高達13.2%，也只能布水線防護，同時撤離附近民眾。