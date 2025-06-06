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台南永康瓦斯外洩超過12個小時 終確認漏點封路搶修改道
台南永康中正北路鬧區昨晚7點多突飄出濃濃瓦斯異味，引發民眾恐慌，消防局將周邊約300公尺內店家人員撤離、封路，經過超過12個小時漏夜搜尋、開挖確認，瓦斯公司終於找到洩漏源，正更換管線補修，依舊封閉道路，請民眾改道。
消防局今昨晚7點09分接獲民眾報案，指稱永康區中正北路56-15號附近有很濃重的瓦斯味。消防員到達在現場水溝周邊偵測到可燃性氣體，數值越來越高到今天清晨一度約高達13.2%，也只能布水線防護，同時撤離附近民眾。
直到今天清晨4點多瓦斯公司確認洩漏源為曼都髮廊處中正北路56-16號，但開挖皆無法尋獲管線位置，無法夾斷將進行排氣，因為瓦斯越來越濃，消防員只好繼續以水線做防護。清晨6點多瓦斯濃度高達11.1%-13.2%，只能繼續以水線做防護，道路於北上中正路至中正七街管制不開放通行，員警交管中。
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