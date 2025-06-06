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嘉市中山路商圈大火燒一夜 消防局包圍戰法8小時搏火神奏效

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市鬧區中山路商圈昨晚大火，延燒7戶店家，撤離14戶，消防局出動全部6分隊消防車人力，採包圍戰法，用強力水柱及雲梯車射水，及時有效防止大火延燒陳仁德醫院兼長照中心、慶昇醫院，以及光南大賣場、順發3C賣場，避免造成更大災情，殘火在今天凌晨4時多全部撲滅，消防員與火神搏鬥逾8小時，拖著疲累身體上班，消防英雄受市民肯定。

現場搶救人員說，大火不易控制，因為起火五金行堆置物品很多，巷弄狹小，房舍與店面密集，店家大型烤漆板招牌，影響射水，必須用破壞器材破壞製造破口，以利排煙降溫，又大火燒得旺，適巧雨停，現場指揮官臨場應變，判斷處置得宜。

起火點北榮街巷弄大火，火流往中山路商圈方向流動，未延燒波及陳仁德醫院兼長照中心、慶昇醫院，用水線阻隔延燒守護，光南賣場有停車場阻隔，順發3C賣場也未波及。

這場馬拉松式的搏火戰，靠消防局團隊合作，以及包圍戰法，發揮效果，出動空拍機協助地面消防人員偵搜火場火流狀況，因火場巷弄狹小，無法出動消防機器人。

消防局昨晚7時40分獲報，北榮街某巷弄有倉庫火警，熊熊大火一發不可收拾，延燒中山路商圈7間店家，撤離14戶居民，晚間8時48分火勢控制，豈料深夜近11時殘火再起，消防局調派大量消防人車搶救，出動高樓雲梯車噴水滅火，幸無人受困傷亡，商圈伴手禮老楊方塊酥、北臉運動休閒服等多間店家受波及，今天上午消防局鑑識人員到火場採證。

嘉義市鬧區中山路商圈大火，消防局出動全部6分隊消防車人力，採包圍戰法，用強力水柱及雲梯車射水，及時有效防止大火延燒陳仁德醫院兼長照中心、慶昇醫院，以及光南大賣場、順發3C賣場，避免造成更大災情。記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區中山路商圈大火，消防局出動全部6分隊消防車人力，採包圍戰法，用強力水柱及雲梯車射水，及時有效防止大火延燒陳仁德醫院兼長照中心、慶昇醫院，以及光南大賣場、順發3C賣場，避免造成更大災情。記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區中山路商圈大火，消防局出動全部6分隊消防車人力，採包圍戰法，用強力水柱及雲梯車射水，及時有效防止大火延燒陳仁德醫院兼長照中心、慶昇醫院，以及光南大賣場、順發3C賣場，避免造成更大災情。記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區中山路商圈大火，消防局出動全部6分隊消防車人力，採包圍戰法，用強力水柱及雲梯車射水，及時有效防止大火延燒陳仁德醫院兼長照中心、慶昇醫院，以及光南大賣場、順發3C賣場，避免造成更大災情。記者魯永明／攝影
消防員與火神搏鬥逾8小時，火場輪流休息，消防英雄受市民肯定。 記者魯永明／攝影
消防員與火神搏鬥逾8小時，火場輪流休息，消防英雄受市民肯定。 記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區中山路商圈大火，消防局出動全部6分隊消防車人力，採包圍戰法，用強力水柱及雲梯車射水，及時有效防止大火延燒陳仁德醫院兼長照中心、慶昇醫院，以及光南大賣場、順發3C賣場，避免造成更大災情。記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區中山路商圈大火，消防局出動全部6分隊消防車人力，採包圍戰法，用強力水柱及雲梯車射水，及時有效防止大火延燒陳仁德醫院兼長照中心、慶昇醫院，以及光南大賣場、順發3C賣場，避免造成更大災情。記者魯永明／攝影
這場馬拉松式的搏火戰，靠消防局團隊合作，以及包圍戰法，發揮效果，出動空拍機協助地面消防人員偵搜火場火流狀況。記者魯永明／攝影
這場馬拉松式的搏火戰，靠消防局團隊合作，以及包圍戰法，發揮效果，出動空拍機協助地面消防人員偵搜火場火流狀況。記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區中山路商圈大火，消防局出動全部6分隊消防車人力，採包圍戰法，用強力水柱及雲梯車射水，及時有效防止大火延燒陳仁德醫院兼長照中心、慶昇醫院，以及光南大賣場、順發3C賣場，避免造成更大災情。記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區中山路商圈大火，消防局出動全部6分隊消防車人力，採包圍戰法，用強力水柱及雲梯車射水，及時有效防止大火延燒陳仁德醫院兼長照中心、慶昇醫院，以及光南大賣場、順發3C賣場，避免造成更大災情。記者魯永明／攝影

長照 賣場

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