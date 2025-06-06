影／小瓦斯爐、神像及令旗全丟香爐 金山男縱火遭收押

李姓男子前天到新北市金山區一家主祀神農大帝的北海五谷宮涉嫌縱火，將祭拜的金紙點燃丟到香爐內，再將廟內高粱酒、小瓦斯爐、神像及令旗丟入香爐內燃燒。警方依公共危險罪嫌送辦，檢察官複訊後聲押李男，法官認為有反覆實施犯罪之虞，裁准羈押。

金山警分局調查，金山區北海五谷宮昨天下午4點多獲報，有人閙事並點火傳出爆裂聲，中角所員警到場，發現宮內的香爐7個及神像15尊，遭李男（40歲）將廟裡祭拜的香及金紙點燃在香爐內燃燒，再將廟內高粱酒、小瓦斯爐、神像及令旗丟入香爐內起火燃燒。