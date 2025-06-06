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新北美術館保全為貨車出入「擋行人走斑馬線」 交通局：違反道交條例

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

雙北世壯運閉幕式5月底在新北美術館結束後，隔天一民眾參加完美術館的親子活動後，步行往鶯歌老街途中，被現場保全人員阻止通行，要求行人禮讓貨車倒車。民眾質疑應該是行人優先，表示反被保全嗆「你想死就過去」，交通局表示保全無權阻止行人通行，車輛應禮讓行人。美術館表示深感歉意，將加強教育訓練。

當事人表示，當時看到現場共有四輛貨車正緩緩倒車，他向保全詢問「為什麼我們行人要先等車子過去？」保全人員卻回應「車子那麼大，你們那麼弱小，比得過車子嗎？」當事人再說「不是行人優先嗎？」保全竟回「你有那麼急嗎？」甚至當事人表示將檢舉時保全竟挑釁說「你想死就過去啊。」

事後當事人透過網路爆料公社公開此事件，引發許多網友熱議。部分網友表示「保全無權指揮交通，應立即報警處理，讓警方開導單。欺善怕惡不知普世價值。」亦有網友批評這種行為是「惡政養成的無數帝王、這只是保全為了安全考量，提醒行人注意並沒有惡意。」

新北市交通局表示，依據道路交通安全規則，汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過。 保全人員在道路上阻攔人、車通行，妨礙交通依道路交通管理處罰條例規定可處最高2400元罰鍰。

新北市美術館表示，針對近日於新美館出入口所發生的通行情況，對未能即時禮讓行人所引起的不便與疑慮致上歉意。當時因考量現場有大型貨車駛離，車身較長且共有4輛貨車接連駛離，保全人員擔心無法即時與駕駛有效溝通，為避免因停等或視線死角造成潛在風險，以行人安全為首要考量臨時引導車輛先行通過。

美術館說，當下未能同步妥善引導行人，未即時向民眾致以說明與關懷，造成現場誤解與情緒，實屬館內人員應對不周，深感歉意。已即刻提醒並加強現場人員對於行人優先原則及應對禮儀訓練，以期未來遇有類似情況時能更周全地兼顧通行秩序與行人安全。

民眾不滿準備過馬路，卻被保全攔下要求等貨車先過。爆料公社網站／翻攝
民眾不滿準備過馬路，卻被保全攔下要求等貨車先過。爆料公社網站／翻攝
新北市交通局表示，保全人員在道路上阻攔人、車通行，妨礙交通依道路交通管理處罰條例規定可處最高2400元罰鍰。爆料公社網站／翻攝
新北市交通局表示，保全人員在道路上阻攔人、車通行，妨礙交通依道路交通管理處罰條例規定可處最高2400元罰鍰。爆料公社網站／翻攝

行人 保全

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