台南永康中正北路傳瓦斯外洩 深夜開挖找尋洩漏源

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南永康中正北路鬧區5日晚間7點多突飄出濃濃瓦斯異味，消防局獲報派員到場處理，並在現場水溝周邊偵測到可燃性氣體，數值一度約在3%至5%之間，消防人員趕緊布水線防護，同時將周邊約300公尺內店家人員撤離、封路，目前由瓦斯公司漏夜開挖找尋洩漏源。

消防局今晚7點09分接獲民眾報案，指稱永康區中正北路56-15號附近有瓦斯異味，派遣第五大隊、鹽行等分隊3車8人前往，抵達現場時，消防人員在路邊水溝偵測到可燃性氣體，且數值濃度約在3%至5%，趕緊布水線防護，同時通報瓦斯公司及員警到場協助。

瓦斯公司派員到場時偵測到有漏氣現象，但由於兩側閥門管線範圍較長，難以確認洩漏源，為避免發生危險，現場第一時間由永康警方派遣多名警力協助，針對中正北路與中正路口往東方向至中正七街進行封路交管，同時疏散附近的麥當勞、美髮店等店家人員及顧客。

有附近民眾表示，前幾天其實就有聞到一些異味，但今晚（5日）味道又更明顯了；由於現場為永康交通要道，且周邊還有學區、商旅住宿等鬧區，不少民眾聞到陣陣飄出的瓦斯異味也相當緊張。

經瓦斯公司人員評估，晚間約10點先關閉兩側閥門，讓現場及管線內瓦斯濃度降低後，目前派怪手在中段開挖並新設閥門，同時漏夜尋找洩漏源搶修復原，警、消則持續在現場警戒防護，6日仍是上班日，是否影響白天上班通勤，恐怕要視相關單位搶修進度與情況而定。

台南永康中正北路鬧區5日晚間7點多疑發生瓦斯外洩事件，經瓦斯公司人員到場評估，晚間約10點先關閉兩側閥門後，將漏夜開挖尋找洩漏源搶修復原。圖／民眾提供
台南永康中正北路鬧區5日晚間7點多疑發生瓦斯外洩事件，經瓦斯公司人員到場評估，晚間約10點先關閉兩側閥門後，將漏夜開挖尋找洩漏源搶修復原。圖／民眾提供
經瓦斯公司人員評估，目前已派怪手在中段開挖並新設閥門，同時漏夜尋找洩漏源搶修復原，是否影響6日白天上班通勤，將視相關單位搶修進度與情況而定。圖／民眾提供
經瓦斯公司人員評估，目前已派怪手在中段開挖並新設閥門，同時漏夜尋找洩漏源搶修復原，是否影響6日白天上班通勤，將視相關單位搶修進度與情況而定。圖／民眾提供

消防人員 家人

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