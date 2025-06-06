台中知名商場女子站頂樓外牆 警消拉回人...虛驚一場

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區某知名商場，今年起已經陸續傳出3起墜樓事件，商場前後也加裝防護網，未料6日深夜11點多，又有民眾目擊該商場15樓頂樓出現1位年約3、40歲女子在靠近牆角邊遊蕩，警消不敢大意立即出動雲梯車、架設充氣墊，所幸最終成功將其救下。

有當時在12樓健身的民眾表示，運動到一半聽到警衛大喊，詢問下才知道15樓頂樓有名白衣女子在遊蕩，一開社群平台發現不少民眾拍照PO網，直到運動完下樓才發現消防都在現場戒備。

警方、消防當時搭電梯上樓，和該名女子溝通、了解情況，經雙方僵持近20分鐘後，大約於晚間11點43分，合力將女子自外牆拉回頂樓內部，化解虛驚。

女子最終在消防人員陪同下搭電梯下樓，上救護車送醫。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

警消合力將女子救下樓送醫，化解虛驚。記者曾健祐／攝影
警消合力將女子救下樓送醫，化解虛驚。記者曾健祐／攝影
消防在1樓架設充氣墊。記者曾健祐／攝影
消防在1樓架設充氣墊。記者曾健祐／攝影

頂樓 電梯 運動

延伸閱讀

嘉市鬧區中山路商圈大火撤離14戶殘火再起 消防員與火神搏鬥3小時

嘉市鬧區中山路商圈倉庫大火延燒7店家 火勢控制無人傷亡

成大材料系12樓實驗室上課時間冒濃煙 1人身體不適就醫

成大材料系12樓實驗室抽風櫃起火 校方說明了

相關新聞

台南永康中正北路鬧區傳瓦斯外洩 現場封路急徹店家人員

台南市永康區中正北路今晚7點多空氣中突散發濃厚瓦斯異味，消防局獲報民眾報案後，派遣消防車輛前往灑水防護，並通報瓦斯公司前...

女星林千又不滿髮廊服務飆罵「你他X的」 店家蒐證擬提告

藝人林千又今年4月前往台北市大安區一家知名髮廊消費，卻在洗頭過程中，疑似不滿店家服務，對店家破口大罵還爆粗口；店家近期打...

醫美名醫吳紹琥再出包 遭爆為患者注射牛奶針昏迷11天至今

年約30歲蔡姓女子，今年5月25日前往台北市忠孝東路醫美名醫吳紹琥開設診所，接受舒眠治療，患者注射俗稱「牛奶針」的舒眠藥...

誤丟財物…男翻找誤觸垃圾壓縮機 慘遭輾魂斷垃圾場

53歲的許姓男子住在桃園市中壢區某社區大樓，今年5月19日許男不慎誤將貴重財物丟棄至垃圾壓縮機內，疑尋找過程中，觸動壓縮...

台南永康中正北路傳瓦斯外洩 深夜開挖找尋洩漏源

台南永康中正北路鬧區5日晚間7點多突飄出濃濃瓦斯異味，消防局獲報派員到場處理，並在現場水溝周邊偵測到可燃性氣體，數值一度...

台中知名商場女子站頂樓外牆 警消拉回人...虛驚一場

台中市西區某知名商場，今年起已經陸續傳出3起墜樓事件，商場前後也加裝防護網，未料6日深夜11點多，又有民眾目擊該商場15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。