台中知名商場女子站頂樓外牆 警消拉回人...虛驚一場

台中市西區某知名商場，今年起已經陸續傳出3起墜樓事件，商場前後也加裝防護網，未料6日深夜11點多，又有民眾目擊該商場15樓頂樓出現1位年約3、40歲女子在靠近牆角邊遊蕩，警消不敢大意立即出動雲梯車、架設充氣墊，所幸最終成功將其救下。

有當時在12樓健身的民眾表示，運動到一半聽到警衛大喊，詢問下才知道15樓頂樓有名白衣女子在遊蕩，一開社群平台發現不少民眾拍照PO網，直到運動完下樓才發現消防都在現場戒備。

警方、消防當時搭電梯上樓，和該名女子溝通、了解情況，經雙方僵持近20分鐘後，大約於晚間11點43分，合力將女子自外牆拉回頂樓內部，化解虛驚。

女子最終在消防人員陪同下搭電梯下樓，上救護車送醫。