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嘉市鬧區中山路商圈大火撤離14戶殘火再起 消防員與火神搏鬥3小時
嘉義市消防局晚間7時40分獲報，北榮街某巷弄有倉庫火警，熊熊大火一發不可收拾，延燒中山路商圈7間店家，撤離14戶居民，晚間8時48分火勢控制，消防人員火場警戒，豈料，深夜近11時殘火再起，消防員與火神搏鬥3小時。
消防局調派大量消防人車搶救，出動高樓雲梯車噴水滅火，使用無人機偵搜，幸無人受困傷亡，火勢晚間8時48分控制，包括伴手禮老楊方塊酥、北臉運動休閒服等多間店家受波及，豈料深夜近11時殘火再起，消防人員再拿瞄子射水撲滅。
起火點是五金行或服飾店倉庫，待調查釐清，火災地點位在番社里，里長鄭秀玉與西區區長柯國振到場，協助安置14戶居民住飯店；大批消防員與火神搏鬥近3小時，輪流喘氣休息。
消防人員說，火勢難控制，主因是起火倉庫堆置大量物品，火勢不好滅，房屋店家相連密集，又有鐵皮屋悶燒，消防局調派全部6分隊消防人車灌救，請嘉縣消防局支援水庫車。
晚間8時到9時，大火正旺，火光濃煙蔽天，情況緊張，警消將火車站前中山路封閉，管制交通，火場周邊許多市民圍觀，消防局初步統計，火警延燒7戶，無人員傷亡，火警原因鑑定調查，
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