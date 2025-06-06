亞泥礦區炸山飛石 砸中山下民宅

亞泥新城山礦區前天炸山時，因火藥量控制不慎，造成碎石噴飛，損及山下花蓮秀林鄉富世村部落建物。圖／民眾提供 花蓮秀林鄉的亞泥新城山礦區前天炸山時，疑因爆破控制不當，大量碎石噴飛砸中山下部落民宅、集會所，至少6處設施受損，幸無人受傷。亞泥坦承是估算爆破機火藥量錯誤，已暫停作業，將加入2道安檢流程，並修繕受損設施。部落要求亞泥開說明會釋疑。

事故發生在前天中午11時40分，炸山後大量碎石塊噴飛超過400公尺，有些大小超過15公分，砸破部落集會所屋頂、民宅牆面與曬衣場，也導致水管爆裂，至少6處設施受損。

富世村部落會議主席陳實誠說，首次發生這樣的情況，村民都很害怕，將邀亞泥及承攬廠商到部落開說明會，提出具體改善措施，未來不能再發生。

亞泥副廠長游象麟說，5年前就和部落約定爆破時間為中午11時30分到12時，昨天爆破時，零星飛石噴到活動中心，幸未造成人員傷亡。公司獲報，第一時間就到部落查看，並向居民道歉，也暫停爆破，調查原因。

游象麟表示，平常爆破安全距離約25公尺，昨天因為是爆破到岩石面比較薄的地方，但最後一道填裝火藥程序時，沒有控制好藥量，碎石就飛出去。經找出原因後，將在填裝火藥時增加2道管制措施，由工程師親自檢核，廠內爆破人員15人都經過國家認證，會將新作業規範確實宣達後再恢復作業，預計要3天。