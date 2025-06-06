桃園新屋農路遭倒廢棄物 清出12大包

桃園新屋區東明、石磊和赤欄里多處農路遭棄置彩色塑膠粒及細沙，造成交通與環境衛生隱憂。記者翁唯真／攝影 桃園一期稻作距離收成僅剩1個月，但新屋區近日出現不肖人士棄置細沙、塑膠粒汙染農田，範圍遍及東明、石磊和赤欄等里，區公所人員用工具過濾撈垃圾，截至前天清出12大包，目前由環保局與警方接手追查源頭，除依法開罰，也將求償清運費。

環警調查，不肖人士亂倒廢棄物行為最早發生在4月27日新屋區三民路二段219巷附近，類似情況也在其他農路發生，另有農民發現農路、農田遭人亂撒細沙和塑膠粒，甚至有地方是整個太空包直接棄置，且其中還夾雜分解後的廢電線。

當地農民表示，距離1期稻作收成僅1個月時間，這類廢棄物掉到田裡，對於土壤多少會有危害，會擔心稻米品質受影響；桃園市議員陳睿生呼籲市府嚴格查辦非法傾倒，絕不寬貸。

環保局說，接獲通報後隨即派員到場，為查明行為人資訊，後續將請警方協助調閱周遭路口監視器及保存備份影像，以利後續查察，一經查獲將依廢棄物清理法告發，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

楊梅警分局表示，由於棄置地點偏僻且無監視器，目前查無可疑車輛，將擴大調閱周邊監視器；環保局表示，此類案件將依廢棄物清理法移送法辦，行為人不僅會面臨刑責，也會面臨市府及公所追償清潔費。