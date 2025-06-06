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青年社宅淪成人片場 民代要市長管一管
台北市議員洪婉臻昨指出，青年二期社宅淪為AV色情影片拍片場，經查住戶竟是以幼兒唱遊、日文手作等名義申請到的青創戶。市長蔣萬安表示，警局已移送檢方偵辦，若發現青創戶與當時申請目的不符，會依照入住規定處理。
社宅青創戶是經由評選入住的團隊將被視為社區中的種子住戶，為社宅社區搭起人際互動、相互扶助的橋梁，打造理想的居住環境。
不料，洪婉臻昨在市政總質詢爆料，青年二期社宅成A片拍攝片場，不時會有AV男女優到宅拍片，該住戶還自稱是「不小心誤入AV界的苦命修片師」，更將色情影片發在住戶群組，也公開徵求題材、體驗拍片現場、面試AV男優等。
都發局長簡瑟芳表示，地點屬於私領域，但是拍攝又散播，就形成妨害風化，違反租約必須處理。社宅都會有門禁管制，必須要由住戶本人確認是訪客後進入，並非所有外人都能進社宅內。
議員許淑華質詢也指出，知名社群有人貼文，公然向青少年招攬多P性愛派對，有高中生看了之後向家長要300元想去參加，要求蔣萬安要「管一管」。警局長李西河表示，已報請檢方偵辦該性愛趴， 時機成熟就會行動。
蔣萬安表示，北市對青少年保護非常重視，會嚴格執法，承諾在一個月之內訂防制機制。教育局長湯志民說，會發文給各級學校，來路不明的活動，不要參加。
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