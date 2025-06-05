嘉市鬧區中山路商圈倉庫大火延燒7店家 火勢控制無人傷亡

嘉義市消防局晚間7時40分獲報，北榮街某巷弄有間倉庫火警，熊熊大火一發不可收拾，火燒1個多小時，延燒中山路商圈7間店家，消防局調派大量消防人車搶救，出動高樓雲梯車噴水滅火，出動無人機搜索，幸無人受困，火勢晚間8時48分控制，財物損失大。

消防人員說，火勢難控制，主因是體育用品衣物倉庫，堆置大量物品，火勢不好滅，房舍店家相連密集，又有鐵皮屋延燒，消防局調派全部6分隊消防人車灌救，請嘉縣消防局支援，細雨澆熄不了火勢，火光濃煙蔽天，延燒周邊商家，情勢緊張。