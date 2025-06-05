嘉市鬧區中山路商圈倉庫大火延燒7店家 火勢控制無人傷亡
嘉義市消防局晚間7時40分獲報，北榮街某巷弄有間倉庫火警，熊熊大火一發不可收拾，火燒1個多小時，延燒中山路商圈7間店家，消防局調派大量消防人車搶救，出動高樓雲梯車噴水滅火，出動無人機搜索，幸無人受困，火勢晚間8時48分控制，財物損失大。
消防人員說，火勢難控制，主因是體育用品衣物倉庫，堆置大量物品，火勢不好滅，房舍店家相連密集，又有鐵皮屋延燒，消防局調派全部6分隊消防人車灌救，請嘉縣消防局支援，細雨澆熄不了火勢，火光濃煙蔽天，延燒周邊商家，情勢緊張。
消防局表示，北榮街221巷10號倉庫火警，火勢在晚間8時48分控制，初步延燒戶數共7戶，無人員傷亡，火警原因鑑定調查，包括伴手禮老楊方塊酥等多間店家受波及。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言