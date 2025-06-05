廟內縱火被捕…檢察官認有反覆犯罪之虞聲押 法官裁准

李姓男子昨天到新北市金山區，在一家主祀神農大帝的寺廟涉嫌縱火，造成神桌受損。廟方發現後制止並報案。員警到場逮捕李男，帶回詢問後移送法辦。檢察官複訊後聲押李男，法官今天審理後，認李男有反覆實施犯罪之虞，裁准羈押。

金山警分局昨天下午3時許接獲報案，指有人在宮廟縱火。員警到場後，依現行犯逮捕李男，帶回調查。李男對於為何用打火機點燃金紙，造成神桌等廟方物品受損，說詞反覆。

新北市消防局昨天下午5時31分接獲警方轉報，派遣消防1車2人前往現場，並經由新北市消防局火鑑中心採證調查後，列為縱火案件。