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台南永康中正北路鬧區傳瓦斯外洩 現場封路急徹店家人員
台南市永康區中正北路今晚7點多空氣中突散發濃厚瓦斯異味，消防局獲報民眾報案後，派遣消防車輛前往灑水防護，並通報瓦斯公司前往止漏，警方目前已針對中正北路與中正路口往東方向（新市方向） 至中正六街封鎖 ，呼籲用路民眾提早改道。
消防局今晚7點09分接獲報案，永康區中正北路56-15號附近有瓦斯味，派遣鹽行等分隊3車8人前往，消防人員抵達現場後在水溝偵測到可燃性氣體，趕緊佈水線防護，同時通報瓦斯公司人員到場調查止漏，並請員警到場封鎖洩漏範圍約50尺，撤離300公尺內店家及顧客。
警方表示，獲報後已派員前往處置並實施交通疏導管制，目前針對中正北路與中正路口往東方向（新市方向） 至中正六街進行封路，呼籲用路人先行改道 。
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