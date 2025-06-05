台南永康中正北路鬧區傳瓦斯外洩 現場封路急徹店家人員

台南市永康區中正北路今晚7點多空氣中突散發濃厚瓦斯異味，消防局獲報民眾報案後，派遣消防車輛前往灑水防護，並通報瓦斯公司前往止漏，警方目前已針對中正北路與中正路口往東方向（新市方向） 至中正六街封鎖 ，呼籲用路民眾提早改道。

消防局今晚7點09分接獲報案，永康區中正北路56-15號附近有瓦斯味，派遣鹽行等分隊3車8人前往，消防人員抵達現場後在水溝偵測到可燃性氣體，趕緊佈水線防護，同時通報瓦斯公司人員到場調查止漏，並請員警到場封鎖洩漏範圍約50尺，撤離300公尺內店家及顧客。