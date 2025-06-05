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女星林千又不滿髮廊服務飆罵「你他X的」 店家蒐證擬提告
藝人林千又今年4月前往台北市大安區一家知名髮廊消費，卻在洗頭過程中，疑似不滿店家服務，對店家破口大罵還爆粗口；店家近期打算對林千又提告公然侮辱。轄區敦化南路派出所則表示，已告知店家權益，遇有糾紛案件應理性溝通。
根據「ETtoday新聞雲」爆料，林千又4月28日前往髮廊消費，她一開始進行洗髮服務，原本和工作人員相談甚歡，但洗髮過程抱怨「造型師都不碰她」，認為店家有差別待遇，店家解釋理髮過程就是由技術員服務，林千又洗完頭後就去洗手間如廁。
林千又如廁時，技術員先去服務他人，五分鐘後返回林千又身邊，林千又抱怨「為什麼讓我等那麼久」，店家道歉，表示技術員看林千又如廁，先去服務其他顧客，返回時因為重視衛生，又去清潔消毒，才讓林千又等待，林千又不滿，疑在店內咆哮，還對店長爆粗口「你他X的這什麼服務！」
店長見林千又情緒激動，表示如果不滿意店家服務，店家不會收費，但無法接受林千又爆粗口辱罵工作人員。店家報警請求警方到場協助，但林千又在警方當場前已先離開，店長向趕到現場的警方解釋事發源由。
據了解，店家近期蒐證完畢後，將向林千又提告公然侮辱。轄區敦化南路派出所則指出，4月間接獲110報案，敦化南路巷內髮廊有糾紛情事，出動警力趕往查處，經查為店家與客人間消費糾紛引發口角爭執，客人在警方到場前已離去，警方告知報案人相關權益。
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