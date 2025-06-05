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影／女騎士稱遭撞倒「警察叔叔說違規」 徵求行車影像釐清過程

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區1名女子下午騎機車在三民、復興路口，疑被搶黃燈的賓士轎車撞倒，但監視器拍不到擦撞過程，僅模糊可見她違規跨越雙白實線，被警方開罰。女子事後在臉書社團發文，徵求其他車輛支援行車記錄器影像。

今天下午2時許，25歲李姓女子在蘆洲區三民路往成蘆橋方向，騎乘機車直行內側左轉車道至復興路口時，交通號誌轉換為黃燈。當時路上車很多，該路口機車可直接左轉，李女自述因為黃燈，所以她靠右在機車停等區停下，但後面的白色賓士轎車想要搶黃燈加速通過路口，把她撞倒。

李女的機車倒下又撞到左邊正在轉彎的廂型車，變成3輛車事故。她說當時賓士車的20歲李姓駕駛聲稱有行車記錄器，但事後警方製作筆錄時告知沒裝記憶卡，所以沒拍到車禍過程。

警方調閱監視器，但因距離遠、畫面模糊，也沒拍到事故過程，只能判斷女騎士從內側左轉車道違規跨越雙白實線到機車停等區，員警依道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款未依標誌標線行駛開罰，可處600元以上1800元以下罰鍰。

事後李女覺得被撞倒受傷送醫，還因為違規跨線受罰，同時必須分擔肇責面臨賠償，為此在臉書貼文徵求其他車輛支援行車記錄影像，協助釐清事故過程。

新北市蘆洲區1名女子下午騎機車在三民、復興路口，疑被搶黃燈的賓士轎車撞倒，又擦撞到另1輛廂型車。但監視器拍不到擦撞過程，僅模糊可見她違規跨越雙白實線，被警方開罰。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區1名女子下午騎機車在三民、復興路口，疑被搶黃燈的賓士轎車撞倒，又擦撞到另1輛廂型車。但監視器拍不到擦撞過程，僅模糊可見她違規跨越雙白實線，被警方開罰。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區1名女子下午騎機車在三民、復興路口，疑被搶黃燈的賓士轎車撞倒，又擦撞到另1輛廂型車。但監視器拍不到擦撞過程，僅模糊可見她違規跨越雙白實線，被警方開罰。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區1名女子下午騎機車在三民、復興路口，疑被搶黃燈的賓士轎車撞倒，又擦撞到另1輛廂型車。但監視器拍不到擦撞過程，僅模糊可見她違規跨越雙白實線，被警方開罰。記者林昭彰／翻攝
機車女騎士在臉書社團發文，徵求其他車輛支援行車記錄器影像，協助釐清車禍過程。圖／翻攝臉書我是蘆洲人
機車女騎士在臉書社團發文，徵求其他車輛支援行車記錄器影像，協助釐清車禍過程。圖／翻攝臉書我是蘆洲人

車禍 賓士 警察 行車記錄器 監視器

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