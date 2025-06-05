快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

加里山迷途多 消防局與水保署合作修路及改善通訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣消防局為提升苗栗北部地區南庄、三灣、竹南、頭份等地的無線電通訊品質，歷經多次勘查，2023年終於選定地點最佳的橫屏背山作為無線電通訊中繼站，但通往站台的道路年久失修，到處有坑洞，連四驅車也難行，在農業部協助下終於修復其中一段道路，將持續辦理第二期工程。

南庄加里山是熱門的登山健行路線，但受困、迷途事件頻傳，常有山友錯估腳程及自身體力，還未下山就已天黑，導致迷途意外。

苗栗縣消防局指出，為了強化加里山域的通訊涵蓋率，但通往站台的農路年久失修，沿線大小坑洞多，連四輪驅動車也難以前行，影響消防人員急難救助與設備維護的安全。為此，農業部農村發展及水土保持署台中分署去年啟動「東河12鄰橫屏背社區農路第一期改善工程」，將崎嶇難行的山路改善，且可行駛小型消防車，不僅讓消防通訊更穩定、急難救助更安全，還提升橫屏背山休閒登山步道的便利性，並加強保育成效，除了分署協助改善農路，當地的李姓地主也熱心提供用地，讓工程能順利推展。

施工期間，南庄消防分隊及南庄義勇消防分隊也加入協助這項農路改善工程，提供專業建議與支援，確保工程順利並提升農路使用安全。台中分署為感謝苗栗消防局的協助，今天上午由台中分署副分署長王志雄率團到南庄分隊致贈感謝狀，消防局由第三大隊大隊長張焜郁、南庄義消分隊長江醒聞代表接受。

目前，台中分署已持續推動「東河12鄰橫屏背社區農路第二期改善工程」，消防局期盼與分署持續合作，將整段農路改善完成，除了提升遊客及消防人員的用路安全，打造更優質的休閒與救援環境。

水保署台中分署今天派員到苗栗縣南庄消防分隊致贈感謝狀。圖／苗栗消防局提供
水保署台中分署今天派員到苗栗縣南庄消防分隊致贈感謝狀。圖／苗栗消防局提供
水保署台中分署今天派員到苗栗縣南庄消防分隊致贈感謝狀。圖／苗栗消防局提供
水保署台中分署今天派員到苗栗縣南庄消防分隊致贈感謝狀。圖／苗栗消防局提供
水保署台中分署今天派員到苗栗縣南庄消防分隊致贈感謝狀。圖／苗栗消防局提供
水保署台中分署今天派員到苗栗縣南庄消防分隊致贈感謝狀。圖／苗栗消防局提供

電通 農業部 南庄

延伸閱讀

北市溪洲河濱公園生態營造動工 斥資6900萬元

台中外埔邊坡整治工程將動工9月完工 保障生命財產安全　

桃園農路遭棄置大量塑膠廢棄電線 農民憂土壤受影響

台2線頭城段槽罐車撞貨車再撞民宅 3人受傷送醫

相關新聞

醫美名醫吳紹琥再出包 遭爆為患者注射牛奶針昏迷11天至今

年約30歲蔡姓女子，今年5月25日前往台北市忠孝東路醫美名醫吳紹琥開設診所，接受舒眠治療，患者注射俗稱「牛奶針」的舒眠藥...

北市78歲無照董座暴衝釀8傷！最慘2人怒告 警今寄發到案通知書

78歲貿易商董座邱姓老翁上月23日無照在台北市中正區重慶南路追撞6車釀8傷，傷勢最重的行人劉姓老翁和財損最嚴重的特斯拉車...

影／女騎士稱遭撞倒「警察叔叔說違規」 徵求行車影像釐清過程

新北市蘆洲區1名女子下午騎機車在三民、復興路口，疑被搶黃燈的賓士轎車撞倒，但監視器拍不到擦撞過程，僅模糊可見她違規跨越雙...

貨櫃車行駛台62快速道路 急閃路旁工程車失控側翻

林姓男子今天駕駛滿載棧板的貨櫃車，行駛台62線萬瑞快速道路時，疑在閃避路旁施工車輛時失控，貨櫃車側翻，棧板也掉落在車道上...

誤丟財物…男翻找誤觸垃圾壓縮機 慘遭輾魂斷垃圾場

53歲的許姓男子住在桃園市中壢區某社區大樓，今年5月19日許男不慎誤將貴重財物丟棄至垃圾壓縮機內，疑尋找過程中，觸動壓縮...

警目睹女子牽3隻大狗過馬路險遭左轉車撞上 當場開單罰6千

新北市新店警方昨深夜巡邏在十字路口停等紅燈，直擊陳姓女子牽3隻大狗依路口號誌走行人穿越道過馬路，差點遭開車左轉的孫姓男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。