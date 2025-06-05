加里山迷途多 消防局與水保署合作修路及改善通訊

苗栗縣消防局為提升苗栗北部地區南庄、三灣、竹南、頭份等地的無線電通訊品質，歷經多次勘查，2023年終於選定地點最佳的橫屏背山作為無線電通訊中繼站，但通往站台的道路年久失修，到處有坑洞，連四驅車也難行，在農業部協助下終於修復其中一段道路，將持續辦理第二期工程。

南庄加里山是熱門的登山健行路線，但受困、迷途事件頻傳，常有山友錯估腳程及自身體力，還未下山就已天黑，導致迷途意外。

苗栗縣消防局指出，為了強化加里山域的通訊涵蓋率，但通往站台的農路年久失修，沿線大小坑洞多，連四輪驅動車也難以前行，影響消防人員急難救助與設備維護的安全。為此，農業部農村發展及水土保持署台中分署去年啟動「東河12鄰橫屏背社區農路第一期改善工程」，將崎嶇難行的山路改善，且可行駛小型消防車，不僅讓消防通訊更穩定、急難救助更安全，還提升橫屏背山休閒登山步道的便利性，並加強保育成效，除了分署協助改善農路，當地的李姓地主也熱心提供用地，讓工程能順利推展。

施工期間，南庄消防分隊及南庄義勇消防分隊也加入協助這項農路改善工程，提供專業建議與支援，確保工程順利並提升農路使用安全。台中分署為感謝苗栗消防局的協助，今天上午由台中分署副分署長王志雄率團到南庄分隊致贈感謝狀，消防局由第三大隊大隊長張焜郁、南庄義消分隊長江醒聞代表接受。