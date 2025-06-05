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醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

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醫美名醫吳紹琥再出包 遭爆為患者注射牛奶針昏迷11天至今

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

年約30歲蔡姓女子，今年5月25日前往台北市忠孝東路醫美名醫吳紹琥開設診所，接受舒眠治療，患者注射俗稱「牛奶針」的舒眠藥劑點滴後，吳紹琥離去，僅留助理在場，不料患者昏迷命危，急救至今仍昏迷不醒，轄區大安警分局1日搜索診所，函送醫師過失傷害罪嫌。

蔡女有失眠困擾，日前在友人推薦下，前往吳紹琥開設的「法瑞診所」就診，蔡女25日在診所內接受俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉藥點滴治療。

根據診所說法，當天吳紹琥對蔡女實施點滴後，隨即就離開診所，只留沒有護理師執照的助理在場。

據了解，點滴注射過程疑似出現問題，原本一秒一滴劑量，疑似設置錯誤，速度加快，導致針劑短時間內加大劑量。

不久助理發現，患者出現昏迷，儀器發出警告聲，助理緊急聯繫吳紹琥，吳來不及趕回診所，雙方視訊由助理對蔡女進行心肺復甦術，但蔡女相關生理指數持續下降，助理施救無效，患者失去呼吸心跳，診所撥打緊急電話，指派救護人員到場急救。

蔡女送醫搶救後昏迷不醒，至今昏迷指數僅有3。轄區警方詢問相關過程，卻發現診所缺失蔡女就診時的監視器畫面，警方聲請搜索票，1日前往診所執行搜索，查扣手機等證物，並將吳紹琥帶回釐清相關案情，後續報請台北地檢署指揮偵辦。

吳紹琥在醫美界是口耳相傳名醫，但爭議事件不斷，前移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊分隊長田家龍，任內利用進出公務通道免查驗職權，協助「單幫客」陳博洋、辜昌濂父子夾帶走私日、韓國胎盤素，胎盤素流向吳紹琥的醫美診所，吳除將胎盤素用於診所需求外，還轉賣給生技公司林姓女董事長獲利。

檢方去年發動搜索，聲押吳紹琥、陳博洋，台北地院裁定吳50萬元交保，吳因涉嫌違反藥事法，目前起訴在案。

年約30歲蔡姓女子，今年5月25日前往醫美名醫吳紹琥開設診所，注射俗稱「牛奶針」的舒眠藥劑點滴後，吳紹琥離去，僅留助理在場，不料蔡女昏迷命危，急救至今仍昏迷不醒。示意圖／ingimage
年約30歲蔡姓女子，今年5月25日前往醫美名醫吳紹琥開設診所，注射俗稱「牛奶針」的舒眠藥劑點滴後，吳紹琥離去，僅留助理在場，不料蔡女昏迷命危，急救至今仍昏迷不醒。示意圖／ingimage

醫美 牛奶針 患者

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