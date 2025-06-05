快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

貨櫃車行駛台62快速道路 急閃路旁工程車失控側翻

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子今天駕駛滿載棧板的貨櫃車，行駛台62線萬瑞快速道路時，疑在閃避路旁施工車輛時失控，貨櫃車側翻，棧板也掉落在車道上，造成交通受阻。林男未受傷，接受酒測數值為0。警方到場管制交通，在排除事故現場後，恢復正常行車。

基隆市警三分局八堵派出所今天上午10時許接獲報案，台62線基隆往瑞芳方向指標約9公里處，有貨櫃車翻覆在道路。警員趕抵現場，看到貨櫃車側翻，占用外側車道和外路肩，開車的40多歲林姓男子無大礙。

據了解，林男駕駛滿載棧板的貨櫃車，從萬瑞快速道路暖暖匝道駛入主線，準備接台62甲線前往基隆港東岸碼頭卸貨，剛從匝道匯入主線不遠，疑未注意車前狀況，發現施工車輛時已相當接近，閃避時貨櫃車失控翻覆，還好人未受傷，貨櫃車和掉落的棧板也未波及其他人車。

警方對林男實施酒測，數值為0，肇責待進一步調查。警方呼籲用路人，行駛快速道路應注意車前狀況，與前方車輛保持適當安全車距，若遇突發狀況務必冷靜處理，確保自身與他人安全。

林姓男子今天駕駛貨櫃車行駛台62線時，疑閃避施工車輛時失控側翻，棧板掉落在車道，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
林姓男子今天駕駛貨櫃車行駛台62線時，疑閃避施工車輛時失控側翻，棧板掉落在車道，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
林姓男子今天駕駛貨櫃車行駛台62線時，疑閃避施工車輛時失控側翻，棧板掉落在車道，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
林姓男子今天駕駛貨櫃車行駛台62線時，疑閃避施工車輛時失控側翻，棧板掉落在車道，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
林姓男子今天駕駛貨櫃車行駛台62線時，疑閃避施工車輛時失控側翻，棧板掉落在車道，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
林姓男子今天駕駛貨櫃車行駛台62線時，疑閃避施工車輛時失控側翻，棧板掉落在車道，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝

貨櫃 失控 基隆港

延伸閱讀

暖暖人情味！白沙屯媽祖進香「累了請上車」…整個隊伍都是歡樂休息站

與貨櫃車爭道危險 新北汐止保長里要開闢新聯外道

天雨路滑...貨櫃車行駛台62線撞護欄「折甘蔗」

貨車撞斷電線！騎士被擊中「纏頸斷頭亡」 頭顱滾地嚇傻路人

相關新聞

醫美名醫吳紹琥再出包 遭爆為患者注射牛奶針昏迷11天至今

年約30歲蔡姓女子，今年5月25日前往台北市忠孝東路醫美名醫吳紹琥開設診所，接受舒眠治療，患者注射俗稱「牛奶針」的舒眠藥...

北市78歲無照董座暴衝釀8傷！最慘2人怒告 警今寄發到案通知書

78歲貿易商董座邱姓老翁上月23日無照在台北市中正區重慶南路追撞6車釀8傷，傷勢最重的行人劉姓老翁和財損最嚴重的特斯拉車...

影／女騎士稱遭撞倒「警察叔叔說違規」 徵求行車影像釐清過程

新北市蘆洲區1名女子下午騎機車在三民、復興路口，疑被搶黃燈的賓士轎車撞倒，但監視器拍不到擦撞過程，僅模糊可見她違規跨越雙...

貨櫃車行駛台62快速道路 急閃路旁工程車失控側翻

林姓男子今天駕駛滿載棧板的貨櫃車，行駛台62線萬瑞快速道路時，疑在閃避路旁施工車輛時失控，貨櫃車側翻，棧板也掉落在車道上...

誤丟財物…男翻找誤觸垃圾壓縮機 慘遭輾魂斷垃圾場

53歲的許姓男子住在桃園市中壢區某社區大樓，今年5月19日許男不慎誤將貴重財物丟棄至垃圾壓縮機內，疑尋找過程中，觸動壓縮...

警目睹女子牽3隻大狗過馬路險遭左轉車撞上 當場開單罰6千

新北市新店警方昨深夜巡邏在十字路口停等紅燈，直擊陳姓女子牽3隻大狗依路口號誌走行人穿越道過馬路，差點遭開車左轉的孫姓男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。