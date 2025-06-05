貨櫃車行駛台62快速道路 急閃路旁工程車失控側翻

林姓男子今天駕駛滿載棧板的貨櫃車，行駛台62線萬瑞快速道路時，疑在閃避路旁施工車輛時失控，貨櫃車側翻，棧板也掉落在車道上，造成交通受阻。林男未受傷，接受酒測數值為0。警方到場管制交通，在排除事故現場後，恢復正常行車。

基隆市警三分局八堵派出所今天上午10時許接獲報案，台62線基隆往瑞芳方向指標約9公里處，有貨櫃車翻覆在道路。警員趕抵現場，看到貨櫃車側翻，占用外側車道和外路肩，開車的40多歲林姓男子無大礙。

據了解，林男駕駛滿載棧板的貨櫃車，從萬瑞快速道路暖暖匝道駛入主線，準備接台62甲線前往基隆港東岸碼頭卸貨，剛從匝道匯入主線不遠，疑未注意車前狀況，發現施工車輛時已相當接近，閃避時貨櫃車失控翻覆，還好人未受傷，貨櫃車和掉落的棧板也未波及其他人車。