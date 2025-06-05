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警目睹女子牽3隻大狗過馬路險遭左轉車撞上 當場開單罰6千
新北市新店警方昨深夜巡邏在十字路口停等紅燈，直擊陳姓女子牽3隻大狗依路口號誌走行人穿越道過馬路，差點遭開車左轉的孫姓男子駕車撞上，當場依違反道交條例開單告發，可罰6000元，警方呼籲汽機車駕駛人駕駛車輛時應禮讓行人並注意周遭交通動態，以維安全。
新北市新店警分局安和派出所巡邏員警，昨天深夜11時許，巡邏行經新店區安民街133巷與祥和路口，正在停紅燈時，直擊26歲陳姓女子以牽繩牽著3隻哈士奇大狗，依路口號誌變紅燈，走行人穿越道過馬路，卻差點遭開車左轉的孫姓男子（36歲）駕車撞上。
陳女被嚇到還連退兩步並當場與開車的孫男在路口發生言語爭執，員警見狀立即上前了解，並依規定當場依違反道交條例未禮讓行人，開單告發孫男，可處6000元罰鍰。網友也留言，「1人加3隻大狗，這麼明顯也會看不到。」
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