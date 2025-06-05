警目睹女子牽3隻大狗過馬路險遭左轉車撞上 當場開單罰6千

新北市新店警方昨深夜巡邏在十字路口停等紅燈，直擊陳姓女子牽3隻大狗依路口號誌走行人穿越道過馬路，差點遭開車左轉的孫姓男子駕車撞上，當場依違反道交條例開單告發，可罰6000元，警方呼籲汽機車駕駛人駕駛車輛時應禮讓行人並注意周遭交通動態，以維安全。

新北市新店警分局安和派出所巡邏員警，昨天深夜11時許，巡邏行經新店區安民街133巷與祥和路口，正在停紅燈時，直擊26歲陳姓女子以牽繩牽著3隻哈士奇大狗，依路口號誌變紅燈，走行人穿越道過馬路，卻差點遭開車左轉的孫姓男子（36歲）駕車撞上。