北市78歲無照董座暴衝釀8傷！最慘2人怒告 警今寄發到案通知書
78歲貿易商董座邱姓老翁上月23日無照在台北市中正區重慶南路追撞6車釀8傷，傷勢最重的行人劉姓老翁和財損最嚴重的特斯拉車主李姓男子接連提告邱男過失傷害罪，對此，轄區警方指出，今天已寄出到案通知書，將要求邱翁到案說明。
全案源於，經營日系鋼材進口公司的78歲邱男，5月23日下午無照駕駛汽車行經重慶南路一段，經漢口街時衝撞前方2輛行進中機車，闖紅燈衝撞過路行人，又撞上一輛706路公車及3輛汽車才停下。
事故導致2名機車騎士四肢擦傷、行人79歲劉姓男子重摔、右小腿骨折、2名汽車駕駛胸部及腿部疼痛，由於衝撞力道巨大，邱男車輛車頭全毀，安全氣囊爆開，他也一度昏迷受困，現場民眾介入後才協助脫困。
警方確認，邱男酒測值為0，初步針對邱男無照部分製單舉發，其餘違規待交通事故鑑定結果確定後將另研判開罰；全案傷勢最重的劉男女兒，案發隔日即對邱男提告傷害罪，另名遭撞的特斯拉汽車車主、年約45歲的李姓男子6月1日晚上10時許也到警所完成筆錄，正式對邱男提告過失傷害罪。
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