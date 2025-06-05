半路穿雨衣丟背包 婦報警快急哭…檳榔攤正妹助警尋回

桃園市觀音區一名59歲江姓婦人昨下午騎車到大園市區看牙醫，途中忽然下起大雨，江婦停在路邊穿雨衣，卻沒注意到隨身背包掉在地上，到了診所才發現背包遺失，趕緊報警求助，警方依據江婦提供的可能掉落地點，調閱路口監視器並致電詢問附近的店家，得知背包是被好心的檳榔攤老闆娘撿起保管，隨即帶江婦前往取回，20分鐘內就將背包物歸原主。

大園分局表示，江姓婦人昨下午5時許神情慌張地走進大園派出所求助，稱其隨身背包在騎車途中不慎遺失，裡面有皮夾還有許多文件、證件及信用卡等重要物品，擔心被人撿走拿去做不法用途，請警方幫忙協尋。

員警見江婦激動地快哭出來，先安撫她的情緒，請她冷靜回憶遺失過程，江婦表示她從草漯騎車要到大園市區看牙醫，途中忽然下起大雨，她停在大觀路上換穿雨衣，認為背包應該是當時遺失的。

員警得知後調閱路口監視器，發現江婦所描述的遺失地點旁有一間檳榔攤，於是致電詢問，果然檳榔攤的老闆娘向警方表示，她看見路旁掉落一個後背包，便先撿回店裡保管等待失主，晚點也打算將背包送到派出所。