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吸毒後凌晨開車上路 毒品放身旁還在巡邏警前違規遭逮

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

40歲陳姓男子今天凌晨吸毒後開車上路，還將毒品咖啡包、依托咪酯及已使用電子菸彈1個裝塑膠袋，放身旁副駕駛座，又在馬路上未依規定使用方向燈變換車道；巡邏員警上前攔查，眼見陳眼神飄忽、神情緊張，當場查獲毒品以及確認他毒駕，逮捕送辦。

今天凌晨1時許，台南市警第五分局公園派出所警員吳玟庭、林士閔執行巡邏勤務，在北區西門路發現前方一輛轎車變換車道時未依規定使用方向燈，上前攔查；40歲陳姓駕駛在員警詢問過程，眼神飄忽不定，說話支吾其詞，神色慌張，讓員警起疑。

員警發現，副駕駛座有一個可疑塑膠袋，詢問陳後，陳主動交出，當場查獲毒品咖啡包1包（約2公克）、依托咪酯1罐及已使用電子菸彈1個（總重約9公克）。經初步檢驗，毒品咖啡包呈安非他命陽性反應，依托咪酯亦呈陽性反應。

警方調查，陳涉嫌施用毒品後駕車，除了依違反毒品危害防制條例及公共危險罪移送台南地檢署偵辦，交通違規部分，也依道路交通管理處罰條例第42條「變換車道未依規定使用燈光」舉發，處1200元至3600元罰鍰。

分局長洪宏榮表示，毒駕是馬路上的不定時炸彈，分局將持續強化巡邏與攔查作為，展現「零容忍」的緝毒決心，全力淨化社會治安，守護市民行車與生活安全。

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40歲陳姓男子將毒品咖啡包、依托咪酯及已使用電子菸彈1個裝塑膠袋，放身旁副駕駛座，又在馬路上未依規定使用方向燈變換車道，遭員警逮捕。記者袁志豪／翻攝
40歲陳姓男子將毒品咖啡包、依托咪酯及已使用電子菸彈1個裝塑膠袋，放身旁副駕駛座，又在馬路上未依規定使用方向燈變換車道，遭員警逮捕。記者袁志豪／翻攝

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