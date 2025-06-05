聽新聞
0:00 / 0:00
吸毒後凌晨開車上路 毒品放身旁還在巡邏警前違規遭逮
40歲陳姓男子今天凌晨吸毒後開車上路，還將毒品咖啡包、依托咪酯及已使用電子菸彈1個裝塑膠袋，放身旁副駕駛座，又在馬路上未依規定使用方向燈變換車道；巡邏員警上前攔查，眼見陳眼神飄忽、神情緊張，當場查獲毒品以及確認他毒駕，逮捕送辦。
今天凌晨1時許，台南市警第五分局公園派出所警員吳玟庭、林士閔執行巡邏勤務，在北區西門路發現前方一輛轎車變換車道時未依規定使用方向燈，上前攔查；40歲陳姓駕駛在員警詢問過程，眼神飄忽不定，說話支吾其詞，神色慌張，讓員警起疑。
員警發現，副駕駛座有一個可疑塑膠袋，詢問陳後，陳主動交出，當場查獲毒品咖啡包1包（約2公克）、依托咪酯1罐及已使用電子菸彈1個（總重約9公克）。經初步檢驗，毒品咖啡包呈安非他命陽性反應，依托咪酯亦呈陽性反應。
警方調查，陳涉嫌施用毒品後駕車，除了依違反毒品危害防制條例及公共危險罪移送台南地檢署偵辦，交通違規部分，也依道路交通管理處罰條例第42條「變換車道未依規定使用燈光」舉發，處1200元至3600元罰鍰。
分局長洪宏榮表示，毒駕是馬路上的不定時炸彈，分局將持續強化巡邏與攔查作為，展現「零容忍」的緝毒決心，全力淨化社會治安，守護市民行車與生活安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言