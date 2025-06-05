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垃圾車每天上路有視野死角 台南交大針對各區駕駛宣講

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

去年台南市全年度交通死亡事故計有151件，大型車就佔了26件，為防範大型車輛視野死角引發的交通事故，台南市交通警察大隊交通安全宣導團分別前往鹽水區、官田區、六甲區、中西區及安平區，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」，預防事故發生。

交通警察大隊有鑑於垃圾車每日穿梭於城市巷弄與街道，駕駛的清潔人員肩負起維護市容與交通安全的雙重任務，本周交安宣導團成員連續向各區環保局垃圾車駕駛，針對「大型車內輪差」與「視野死角」等高風險駕駛情境深入講解，提醒日常行車過程中務必提高警覺。

交大說明，大型車輛在行駛與轉彎過程中常因「內輪差」或是停等產生視線死角，稍有不慎即可能釀成事故；駕駛在轉彎或是起步時應多留意視野死角，確認行人是否在旁，避免事故發生。另外，大型車特別在車頭下方、車側與後方，最容易成為致命盲區，應特別留意。

另外，隨著梅雨季節到來，濕滑路面更增添行車風險，呼籲雨天煞車距離拉長，行人視線也容易受影響，務必放慢車速，保持安全車距；交大透過系統性宣導與實務案例分享，提升垃圾車駕駛行車防護觀念，確保交通安全。

交大大隊長洪國哲表示，警察局也與環保局結合，善用垃圾車每日穿梭大街小巷、深入社區的特性，透過清運廣播播放友善的交通安全語音；本次交通安全系列巡迴講座，向各區垃圾車駕駛針對大型車風險及雨天事故預防進行宣導，讓交通安全觀念深入每一個角落。

台南市交通警察大隊交通安全宣導團分別前往鹽水區、官田區、六甲區、中西區及安平區，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」，預防事故發生。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊交通安全宣導團分別前往鹽水區、官田區、六甲區、中西區及安平區，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」，預防事故發生。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊交通安全宣導團分別前往鹽水區、官田區、六甲區、中西區及安平區，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」，預防事故發生。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊交通安全宣導團分別前往鹽水區、官田區、六甲區、中西區及安平區，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」，預防事故發生。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊交通安全宣導團分別前往鹽水區、官田區、六甲區、中西區及安平區，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」，預防事故發生。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊交通安全宣導團分別前往鹽水區、官田區、六甲區、中西區及安平區，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」，預防事故發生。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊交通安全宣導團分別前往鹽水區、官田區、六甲區、中西區及安平區，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」，預防事故發生。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊交通安全宣導團分別前往鹽水區、官田區、六甲區、中西區及安平區，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」，預防事故發生。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊交通安全宣導團分別前往鹽水區、官田區、六甲區、中西區及安平區，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」，預防事故發生。本報資料照片
台南市交通警察大隊交通安全宣導團分別前往鹽水區、官田區、六甲區、中西區及安平區，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」，預防事故發生。本報資料照片

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