垃圾車每天上路有視野死角 台南交大針對各區駕駛宣講

去年台南市全年度交通死亡事故計有151件，大型車就佔了26件，為防範大型車輛視野死角引發的交通事故，台南市交通警察大隊交通安全宣導團分別前往鹽水區、官田區、六甲區、中西區及安平區，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」，預防事故發生。

交通警察大隊有鑑於垃圾車每日穿梭於城市巷弄與街道，駕駛的清潔人員肩負起維護市容與交通安全的雙重任務，本周交安宣導團成員連續向各區環保局垃圾車駕駛，針對「大型車內輪差」與「視野死角」等高風險駕駛情境深入講解，提醒日常行車過程中務必提高警覺。

交大說明，大型車輛在行駛與轉彎過程中常因「內輪差」或是停等產生視線死角，稍有不慎即可能釀成事故；駕駛在轉彎或是起步時應多留意視野死角，確認行人是否在旁，避免事故發生。另外，大型車特別在車頭下方、車側與後方，最容易成為致命盲區，應特別留意。

另外，隨著梅雨季節到來，濕滑路面更增添行車風險，呼籲雨天煞車距離拉長，行人視線也容易受影響，務必放慢車速，保持安全車距；交大透過系統性宣導與實務案例分享，提升垃圾車駕駛行車防護觀念，確保交通安全。